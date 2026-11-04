La Cámara de Casación Penal revocó el apartamiento de dos damnificados en la causa por la presunta estafa Libra y les restituyó la posibilidad de actuar como querellantes, una decisión que puede reimpulsar la investigación que el juez Marcelo Martínez De Giorgi había encaminado al cierre. El fallo se conoció en un expediente que involucra al presidente Javier Milei y a su hermana Karina Milei, ambos sobreseídos por esa resolución de primera instancia. La medida no resuelve el fondo del caso, pero sí modifica la situación procesal de las víctimas y abre una nueva instancia de revisión.

La resolución fue adoptada por la Sala II de Casación, que hizo lugar a un recurso de queja presentado por las querellas contra el apartamiento dispuesto por De Giorgi y luego confirmado por la Cámara Federal. Firmaron la decisión los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, mientras que Guillermo Yacobucci votó en disidencia. En términos procesales, la legitimación activa es la facultad para intervenir en el expediente como parte acusadora particular y cuestionar decisiones que afectan el curso de la causa.

El antecedente inmediato había sido el sobreseimiento dictado por De Giorgi apenas un día después del dictamen del fiscal Eduardo Taiano, en una secuencia que aceleró el cierre de la instrucción. Según el texto original, esa posibilidad de revisión ya había sido anticipada por LPO el mismo día en que se conoció el fallo que benefició a Milei, Karina Milei y al resto de los acusados. Con la readmisión de las víctimas, la causa recupera un actor procesal que puede objetar la clausura promovida por la fiscalía y convalidada por el juez.

Consecuencias procesales Fuentes al tanto de la investigación señalaron a LPO que el reconocimiento de las víctimas como querellantes constituye un punto de inflexión, porque les permite impugnar el cierre del expediente dispuesto por Taiano y resuelto por De Giorgi. Sin querellantes legitimados, el fallo de Martínez De Giorgi había quedado apelado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez. Esa apelación debe ser definida por el juez Daniel Rafecas, quien fue propuesto por Milei como camarista.

Próximos pasos La definición sobre la apelación de la PIA y la nueva condición procesal de los damnificados serán claves para determinar si la investigación sigue cerrada o si vuelve a abrirse con mayor margen de revisión. Por ahora, la causa queda sujeta a esas resoluciones pendientes en los tribunales federales.