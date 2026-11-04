La expresidenta escribió “Beautiful morning!!!” en X durante la jornada electoral en Estados Unidos. El posteo llegó después de una entrevista en la que anticipó una derrota de Donald Trump y del Partido Republicano.

La expresidenta Cristina Kirchner publicó este martes en su cuenta de X el mensaje “Beautiful morning!!!”, en inglés, en el día de las elecciones de medio término en Estados Unidos. El posteo fue realizado a las 09:51 y no tuvo agregado de texto ni contexto adicional. La publicación se produjo después de una entrevista en la que había anticipado un resultado adverso para Donald Trump y el Partido Republicano.

El mensaje llegó tras el reportaje que Kirchner concedió el lunes 2 de noviembre a The Washington Post, el primero a un medio internacional desde su condena. En esa entrevista sostuvo que, “paradójicamente”, el hombre que hizo “todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina” perdería las elecciones en su propio país. La referencia quedó vinculada al clima político de la votación de medio término en Estados Unidos, aunque el resultado definitivo no surge de ese posteo.

Antecedentes judiciales y políticos La exmandataria cumple arresto domiciliario en su departamento de San José 1111 y, según la entrevista, estudia inglés. En ese mismo reportaje no descartó una eventual candidatura en 2027 si recupera sus derechos políticos y volvió a cuestionar al sistema judicial argentino. Esos dichos suman un componente político y judicial al mensaje difundido en redes, en un momento en que su situación procesal sigue condicionando su proyección pública.

Reacciones y alcance Entre las respuestas al posteo se destacó la de la exintendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, quien acompañó una imagen con un sticker “I VOTED”. La intervención en redes no modificó por sí misma el escenario electoral estadounidense, pero volvió a ubicar a Kirchner en la conversación pública sobre la elección de Estados Unidos y sobre su propia agenda política. El dato a seguir es si la entrevista y el mensaje en X tendrán nuevas derivaciones en su estrategia comunicacional o en sus definiciones hacia 2027.