La representante sanjuanina recibió su diploma durante un acto realizado en la sede de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en la Ciudad de Buenos Aires. Integrará el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) realizó este miércoles, en su sede de la Ciudad de Buenos Aires, el acto de proclamación y entrega de diplomas a los representantes de la abogacía electos para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación durante el período 2026-2030.





Durante la ceremonia, encabezada por la presidenta de la FACA, Mariel Tschieder, junto a las autoridades de la Junta Electoral, recibieron sus diplomas la sanjuanina Claudia Sarmiento, Alberto “Nacho” Biglieri, Itatí Demarchi y Fernando Levene.





Durante su discurso, Sarmiento destacó la importancia de representar a los abogados de todo el país, más allá de las diferencias electorales. “Tenemos que volver a nuestras provincias y mirar a cada uno de los abogados que nos votaron y a los que no nos votaron. Somos abogados que defendemos a los abogados”, afirmó.













Asimismo, hizo un llamado a la unidad del estamento de la abogacía y a fortalecer el trabajo conjunto con los colegios profesionales. “Necesitamos a cada uno de los colegios. Es muy importante que todos trabajemos en conjunto por la abogacía y por la defensa de los derechos de los litigantes”, sostuvo.





Por último, Sarmiento puso el foco en la necesidad de recuperar la confianza de la sociedad en la Justicia. “Todos tenemos el compromiso de devolver a la ciudadanía la confianza en la Justicia, y ahí no hay diferencias de estamentos. Todos tenemos que trabajar con el mismo fin”, concluyó.





La consejera electa estuvo acompañada por el presidente del Foro de Abogados de San Juan, José Salinas; la actual consejera de la Magistratura y referente de Abogados en Acción, Jimena de la Torre; y el presidente del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, Mauro Vazón, entre otros referentes de la abogacía de distintas provincias.





Para asumir formalmente sus funciones, Sarmiento y los demás consejeros electos deberán prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, presidida por Horacio Rosatti. La ceremonia está prevista para el transcurso de noviembre, aunque todavía no se confirmó la fecha exacta.