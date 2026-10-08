El diputado de Encuentro Federal sostuvo que no ve “espíritu de reelección” en la sociedad. También criticó el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras y el DNU 70/23.

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto sostuvo este jueves que el Gobierno “pierde las elecciones” del año próximo y afirmó que no ve “espíritu de reelección en la sociedad” para Javier Milei. En declaraciones a radio Futurock, el legislador de Encuentro Federal planteó que la oposición deberá construir una propuesta electoral, pero descartó posibilidades de continuidad para la actual administración. Su diagnóstico se apoyó en una lectura política del clima social y del vínculo del oficialismo con sus votantes.

Críticas a la gestión Pichetto agregó que “no ve espíritu de reelección en la sociedad” y sostuvo que “muchos de los que lo han votado sostienen que no lo van a votar o no van a ir a votar”. También afirmó que “la sociedad no va a votar a alguien que ha perjudicado tanto a la clase media, a los trabajadores”. En ese marco, describió al Gobierno como “en una profunda crisis política” y habló de un presidente “muy ausente de la gestión pública todos los días, apareciendo de vez en cuando”.

El diputado señaló además que la percepción dominante es la del aislamiento y se preguntó “quién gobierna la Argentina”, para luego atribuir esa tarea a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según su interpretación, el retroceso no alcanzaría solo a las pequeñas y medianas empresas, sino también a grandes grupos empresarios, a los que definió como “humillados”. Las expresiones forman parte de una lectura política del oficialismo y no constituyen una verificación independiente sobre el funcionamiento interno del Gobierno.

Fallo sobre Tierras En otro tramo de la entrevista, Pichetto calificó de “disparate” el fallo de la Corte Suprema de Justicia vinculado con la Ley de Tierras y dijo que “sería importante que la Corte reflexione y modifique lo que resolvió”. Explicó que, a su criterio, la decisión debería revisarse para frenar eventuales operaciones inmobiliarias. También sostuvo que habrá que investigar qué operaciones se hicieron en este período a partir de los datos de los Registros de Propiedad Inmueble de las provincias.

Sobre ese punto, afirmó que “en cualquier momento se sabrá, porque estas cosas no se pueden ocultar mucho tiempo”. La referencia abre un frente de seguimiento sobre eventuales movimientos registrales en distintas jurisdicciones, aunque el legislador no aportó en la entrevista datos concretos sobre casos específicos. El planteo queda, por ahora, en el terreno de la advertencia política y de la eventual revisión documental en los registros provinciales.

DNU y quórum Pichetto también se refirió a la sesión pedida por la oposición para derogar el DNU 70/23 y dijo que habrá que observar qué hacen algunos gobernadores que viajaron a París, en alusión a los legisladores que les responden y resultan decisivos para el quórum. Señaló que la voluntad es derogar el decreto porque, según su criterio, el Ejecutivo hace “uso y abuso” de esa herramienta. Además, sostuvo que en un primer momento el DNU sirvió para generar instrumentos de gobernabilidad, pero que luego, en manos de Federico Sturzenegger, “destruye todo”.

El diputado cerró su análisis con una advertencia sobre eventuales responsabilidades futuras por el uso del decreto. La discusión legislativa sobre el DNU 70/23 y el escenario de apoyos para alcanzar quórum seguirán siendo variables centrales en la agenda parlamentaria de las próximas sesiones.