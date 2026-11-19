ASIJEMIN y Vicuña Argentina S.A. firmaron un acuerdo para adelantar la aplicación de las licencias de cuidado incorporadas al texto ordenado del Convenio Colectivo de Trabajo 789/21, que tenía vigencia prevista desde el 1 de noviembre de 2026. La medida da continuidad al convenio firmado entre ASIJEMIN y la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) en noviembre de 2025, que incorporó nuevos derechos laborales con perspectiva de género, igualdad y corresponsabilidad familiar en la actividad minera.

Alcance del régimen El esquema contempla una licencia por maternidad de 120 días corridos; 15 días corridos para el progenitor no gestante, con cinco días adicionales por nacimientos múltiples; hasta 15 días por año calendario por reproducción asistida; hasta cinco días corridos por interrupción del embarazo, con confidencialidad garantizada; y hasta 15 días por año por violencia de género, de manera continua o discontinua. También prevé una licencia por adopción de 90 días corridos desde la guarda judicial, además de permisos para visitas previas.

Condiciones de cuidado El acuerdo suma disposiciones sobre lactancia, con espacios adecuados para la extracción y conservación de leche materna. Además, establece un reintegro económico para el cuidado infantil equivalente al 40 % del salario mínimo de la categoría «Asistencia y Cuidados de Personas». Ese punto tiene impacto directo sobre la organización del trabajo y sobre los costos laborales asociados al cuidado familiar.

Por ASIJEMIN participaron el secretario general, Marcelo Mena Muñoz; la secretaria adjunta y de Coordinación de Género, Carla Costabile; el director regional Centro, Humberto Coria; los delegados gremiales Jorge Omar Pérez y Ulises Bayastro, y el asesor letrado Guillermo Ruiz Giordano. En representación de Vicuña Argentina estuvieron Gustavo Bufaliza, director de Recursos Humanos; Ángel Rafael Guardia, gerente de Relaciones Laborales; Gonzalo Cáceres, superintendente de Contratos y Asuntos Corporativos, y Javier Adrogué, asesor técnico y letrado.

La firma anticipa la puesta en marcha de derechos que el convenio prevé para 2026 y que ahora comenzarán a regir antes de ese plazo para el personal alcanzado por el acuerdo. En términos sectoriales, el antecedente queda asentado como una ampliación de licencias y permisos dentro del marco convencional minero, con aplicación inmediata en los términos pactados entre la organización sindical y la empresa.