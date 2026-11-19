MENDOZA. Luis Petri busca trabar en la Legislatura mendocina la autorización para que Alfredo Cornejo tome un crédito de 200 millones de dólares que ya habría contado con el aval de Luis “Toto” Caputo. Según el texto en tratamiento, el financiamiento se encuadra en el Presupuesto 2027 y está destinado a un programa de desarrollo productivo vinculado con las áreas energética, minera y petrolera. La discusión importa porque el endeudamiento requiere mayorías agravadas y, sin ese respaldo, el capítulo presupuestario no avanza.

Financiamiento y destino. En el gobierno de Cornejo señalaron a LPO que el ministro de Economía ya había dado el visto bueno para el crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El pedido forma parte de un paquete total de 320 millones de dólares incluido en el proyecto presupuestario en debate en comisiones del parlamento mendocino. De ese monto, 120 millones de dólares se orientarían a infraestructura energética, según la información publicada.

Mayorías necesarias. Para aprobar el endeudamiento, Cornejo necesita los dos tercios de ambas cámaras. El problema es que no cuenta con el apoyo de los legisladores que responden a Petri. El ex ministro de Defensa tiene un sub-bloque de 8 diputados sobre un total de 35 bancas que posee el frente Cambia Mendoza en una cámara de 48 miembros. En el Senado, su influencia es menor, aunque conserva 3 senadores de los 38.

Tratamiento trabado. En Mendoza sostienen que, sin el aval de Petri, el capítulo de endeudamiento no se aprueba y por eso el debate del Presupuesto quedó frenado. El tratamiento legislativo continúa en comisiones, por lo que la definición depende de la capacidad del oficialismo para reunir los votos requeridos en ambas cámaras. Hasta ahora, el dato relevante es que la autorización para endeudarse sigue pendiente de una mayoría que no está asegurada.

Interna política. La tensión entre Petri y Cornejo se agravó en los últimos meses, según el material original, porque el ex ministro —ahora afiliado a La Libertad Avanza— no quiere resignar su candidatura a gobernador. Esa postura choca con los pedidos del líder radical mendocino a la Rosada, en un contexto en el que el resultado de la negociación legislativa puede incidir sobre la aprobación del presupuesto provincial y sobre el financiamiento previsto para obras y programas productivos.