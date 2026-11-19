El diputado Mariano Campero pasó a un monobloque y denunció un entendimiento político en Tucumán. La salida reduce a 94 la bancada oficialista en Diputados.

El diputado nacional Mariano Campero anunció su alejamiento del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados y pasará a integrar un monobloque, con efectos directos sobre la bancada oficialista. La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara, Martín Menem, y regirá desde este 19 de noviembre.

En la nota, el legislador tucumano recordó su acompañamiento al Gobierno nacional durante la etapa inicial de la gestión de Javier Milei y sostuvo que contribuyó a sostener iniciativas del oficialismo cuando no había mayorías en el Congreso. También agradeció al Presidente, a Menem y a sus excompañeros de bloque por el trabajo legislativo compartido hasta ahora.

La ruptura en Tucumán

Campero atribuyó su salida a la situación política de Tucumán y afirmó que existen condiciones que vuelven “imposible” continuar en el bloque libertario. En su carta señaló, en concreto, “el acuerdo que hay entre el gobernador Osvaldo Jaldo y Lisandro Catalán, de La Libertad Avanza Tucumán”. Según explicó, ese entendimiento derivó en la retirada de uno de los respaldos a una acción judicial presentada por distintos espacios políticos para objetar una eventual nueva postulación del mandatario provincial, en relación con el artículo 90 de la Constitución tucumana.

El diputado sostuvo que su decisión fue conversada previamente con las autoridades del bloque, pero aclaró que responde a una convicción política y personal. En ese marco, remarcó que “los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político”. La referencia ubica el conflicto en el cruce entre la disciplina parlamentaria nacional y la disputa provincial por la continuidad de Jaldo.

Impacto parlamentario

Pese a abandonar la bancada oficialista, Campero evitó romper con el Gobierno nacional y adelantó que seguirá acompañando las iniciativas que considere favorables para el país y para Tucumán. Su salida tiene relevancia en el plano legislativo porque fue uno de los primeros dirigentes radicales en respaldar a Milei y una figura vinculada al espacio interno referenciado en la senadora Patricia Bullrich. De hecho, su nombre figuró en la foto difundida por ese sector días atrás junto a otros legisladores dentro del oficialismo.

Con esta decisión, el bloque de La Libertad Avanza en Diputados, conducido por Gabriel Bornoroni, queda con 94 integrantes. El movimiento reduce la representación oficialista en la Cámara baja y agrega una nueva fisura en el armado político libertario, en un contexto en el que cada voto sigue siendo determinante para la negociación parlamentaria.