El ministro de Economía, Luis Caputo, analiza postergar el pago del segundo medio aguinaldo a los trabajadores del sector público nacional que cobran más de $1.400.000, para acreditarlo en el primer minuto hábil de enero. Con ese cambio de fecha, el Ministerio de Economía sacaría de la caja de diciembre un desembolso de poco más de $1 billón. Según el texto original, la medida busca mejorar la presentación del resultado fiscal ante el FMI y trasladar parte del gasto al ejercicio siguiente.

Las proyecciones citadas ubican el déficit primario de diciembre entre $3,62 y $3,74 billones, y el financiero —que incluye intereses de deuda— entre $4,15 y $4,29 billones. Tomando $1 billón como referencia, la postergación equivaldría al 27% del rojo primario y al 23% del financiero. Aun con ese diferimiento, el mes cerraría con un déficit primario de alrededor de $2,6 a $2,7 billones y uno financiero de $3,2 a $3,3 billones, siempre según esas estimaciones.

Registro contable y cierre fiscal El punto central está en la forma en que Economía mide el resultado fiscal: por caja. Eso implica que, si el aguinaldo se paga en enero, el desembolso figurará en el próximo mes, aunque la obligación haya quedado devengada al 31 de diciembre. En ese caso, la deuda aparecerá en las cuentas de 2026 como pasivo exigible, aun cuando se cancele más adelante.

El Ministerio de Economía fijó las reglas de ese cierre en la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre. La norma establece que los gastos devengados y pendientes de pago al 31 de diciembre deben registrarse como pasivo corriente de cada ente. En cambio, los compromisos que todavía no se hayan devengado pasan a 2027 y ocupan crédito del nuevo presupuesto y cuota del primer trimestre. Ese criterio explica por qué la fecha de corte modifica la lectura del déficit y la composición de la deuda flotante.

Deuda flotante y presión sobre pagos Al 31 de octubre, la Administración Nacional tenía $2,86 billones de gastos devengados y pendientes de pago, sin contar los servicios de la deuda pública, según datos de Presupuesto Abierto. Esa cifra representaba el 2,5% del gasto devengado entre enero y octubre, frente al 1,5% del mismo corte de 2025. Luego, al 4 de noviembre, el monto bajó a $1,37 billones, una variación que muestra la sensibilidad del stock de deuda flotante a los pagos de los últimos días del mes.

El texto también señala que Caputo viene postergando pagos para evitar entrar en déficit, con recortes en fideicomisos e impuestos con asignación específica y demoras a proveedores esenciales, entre ellos los vinculados con los trenes. En ese frente, se menciona un atraso de más de diez meses para cobrar y una caída del 33% en las frecuencias del área metropolitana, además de denuncias de La Fraternidad por recortes de infraestructura. La situación se vincula con una serie de demandas penales contra el ministro por la apropiación de fondos de fideicomisos con asignación específica y con la discusión sobre el uso de lo recaudado por el impuesto a los combustibles para obras hídricas y viales.

La definición sobre el aguinaldo se cruza, además, con la reunión del directorio del FMI prevista para diciembre, en la que el organismo debe revisar el cumplimiento de metas y habilitar un desembolso de unos USD 900 millones. El texto indica que Caputo necesita una dispensa porque ya incumplió la meta fiscal del primer semestre, flexibilizada en mayo. El desenlace de esa revisión y la forma en que se contabilice el gasto de fin de año serán variables centrales para el cierre fiscal y para el próximo ejercicio presupuestario.