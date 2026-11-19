La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, volvió a marcar diferencias dentro del oficialismo al reclamar cambios impositivos y laborales para las pequeñas y medianas empresas. La exministra de Seguridad pidió que el Gobierno saque "el pie del Estado de encima de las pymes" para que puedan "producir, invertir y generar trabajo".

En una publicación en su cuenta de la red social X, la senadora planteó la necesidad de revisar cuestiones como "el IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales", al considerar que son algunos de los cambios que "pueden sentirse en el día a día" de las empresas. El planteo se inscribe en el debate sobre la carga tributaria y laboral que enfrentan las pequeñas y medianas firmas.

En el video difundido en su cuenta de X, Bullrich sostuvo que los empresarios pyme son "personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer" y planteó que "hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir". El eje de su mensaje fue la necesidad de adaptar el esquema fiscal a la operatoria cotidiana de ese segmento productivo.

Propuestas tributarias En ese sentido, enumeró una serie de medidas tributarias y laborales que considera necesarias para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", afirmó. También propuso "acelerar realmente la devolución de los saldos a favor" y "actualizar los mínimos de retención".

En una nueva señal de sus diferencias con la política económica que impulsan el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, la legisladora se pronunció a favor de eliminar percepciones, establecer "un mínimo no imponible de cargas sociales" y contar con "impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa". También mencionó la necesidad de "separar lo que son las prestaciones sociales del empleo" como parte de los cambios que considera necesarios para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector productivo.

En el mensaje escrito que acompañó el video, Bullrich aclaró que sus propuestas no implican modificar la orientación económica del Gobierno. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", señaló. "Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo", agregó. En ese marco, la senadora afirmó que espera que las pequeñas y medianas empresas crezcan en los próximos años y dejen de ser pyme para convertirse en firmas medianas o grandes.