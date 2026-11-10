La controversia por la carpa VIP montada en la misa del papa León XIV en Palermo llegó al Congreso de la Nación. El diputado santafesino Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno informen quiénes fueron invitados al sector exclusivo, cómo se distribuyeron las acreditaciones y cuánto costó el operativo.

El planteo legislativo se activó tras la difusión de imágenes de la carpa exclusiva instalada en la zona del Monumento a los Españoles. En esas publicaciones se observó catering y la presencia de figuras como Carolina “Pampita” Ardohain, Yanina Latorre, Analía Franchín y Valeria Mazza. Según consignó El Destape, el Gobierno porteño dispuso 250 lugares para funcionarios, familiares e invitados especiales, mientras que el resto de las invitaciones quedó a cargo de Nación y de la Iglesia.

Pedido de explicaciones Paulón sostuvo que se montó “un sector VIP con catering para famosos” y que quedaron afuera periodistas que ya estaban acreditados. En declaraciones difundidas tras la presentación, afirmó que el gobierno nacional y el de la Ciudad “no entendieron absolutamente nada de lo que significaba la llegada de León XIV al país ni su mensaje”. El proyecto también busca determinar si existió un criterio formal para asignar los accesos y quién aprobó ese esquema.

La iniciativa pone el foco en una contratación que, según el texto presentado, habría alcanzado los $8.690 millones bajo el argumento de urgencia, pese a que la visita apostólica estaba anunciada con meses de anticipación. Además, el pedido de informe pregunta por la diferencia entre los aproximadamente cuatro mil invitados VIP estimados en el pliego de la contratación 79-0012-CD126 y los 250 lugares atribuidos a Nación y a la Ciudad. También solicita precisiones sobre la acreditación de autoridades, entre ellas la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dijo públicamente no haber recibido el código QR de acceso.

Contrataciones y controles El proyecto de resolución reclama el detalle del costo total de la misa y la vigilia, con desagregación por rubro, proveedor, partida presupuestaria y fuente de financiamiento. También pide información sobre los procesos 79-0010-CD126, 79-0011-CD126, 79-0012-CDI26, 79-0013-CDI26, 79-0015-CD126 y 79-0016-CD126, incluyendo objeto, monto adjudicado, oferentes, fechas de inicio y adjudicación, y fundamentos de la excepción al régimen competitivo.

En particular, el texto apunta a la contratación 79-0012-CD126, identificada como organización integral por $8.690.000.000 y adjudicada a DF Entertainment. Paulón pidió que se analicen eventuales conflictos de intereses, dado que la firma integra el grupo que administra el estadio Luna Park en virtud de un vínculo con el Arzobispado de Buenos Aires. El pedido también incluye información sobre subcontrataciones, catering VIP, servicios de carpas, mobiliario, sanitarios, traslados internos, seguridad privada y obsequios o kits entregados.

Origen de los fondos La presentación solicita además que se precise qué área asumió cada una de las erogaciones: Tesoro Nacional, Gobierno de la Ciudad, Iglesia o aportes privados. En caso de aportes privados, exige identificar a los aportantes, los montos, el canal utilizado y las contraprestaciones, así como una evaluación sobre su compatibilidad con la Ley 25.188 y el Decreto 1179/2016. El Congreso deberá ahora tratar el pedido y, si avanza, las áreas mencionadas quedarán obligadas a responder con documentación respaldatoria.