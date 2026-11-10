El pedido de Cristina Kirchner para recuperar sus derechos políticos y volver a competir en elecciones quedó sin una respuesta inmediata de Naciones Unidas. El Comité de Derechos Humanos de la ONU cerró su calendario ordinario de sesiones sin tratar la presentación de la defensa de la expresidenta, que busca revisar la condena en la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El organismo tiene previsto volver a reunirse en marzo de 2027. Sin embargo, los abogados de la exmandataria confían en que las tres medidas cautelares incluidas en el planteo puedan recibir una respuesta antes de esa fecha. La presentación internacional es una de las vías que la defensa sostiene para intentar revertir las consecuencias políticas de la condena.

Antecedentes judiciales

La sentencia en la causa Vialidad quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. Actualmente, la expresidenta cumple la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Además, la Cámara Nacional Electoral dispuso su exclusión del padrón para las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Qué pidió la defensa

El reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas fue presentado por los abogados Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego Borrego. En el escrito, la defensa denunció presuntas violaciones al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sostuvo que se agotaron las instancias judiciales disponibles en la Argentina y solicitó la intervención urgente del organismo. El planteo se concentra en tres ejes: el derecho a votar y ser elegida, las garantías de un juicio justo y la posibilidad de contar con una revisión amplia de la condena.

En relación con los derechos políticos, los abogados sostienen que el proceso penal tuvo como finalidad última la “proscripción electoral de la expresidenta para impedir futuras candidaturas electorales”. También consideran que la inhabilitación perpetua constituye una restricción ilegítima y desproporcionada. Por ese motivo, solicitan que el Comité intervenga para suspender esa sanción. Según la defensa, la condena no solamente afecta el derecho de Cristina Kirchner a participar en elecciones, sino también el de los ciudadanos a elegirla.

Qué puede hacer la ONU

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas está integrado por expertos independientes y supervisa el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los Estados que lo ratificaron. No funciona como una instancia de apelación de los fallos judiciales argentinos, por lo que no puede anular directamente una condena ni modificar por sí mismo una sentencia de la Corte Suprema. El procedimiento prevé que el reclamo sea trasladado al Estado denunciado para que presente sus observaciones sobre la admisibilidad y el fondo de la presentación, y luego la defensa puede responder.

La presentación incluye tres pedidos cautelares sobre los que la defensa espera una definición anticipada: suspender la inhabilitación perpetua, flexibilizar las condiciones de la prisión domiciliaria y normalizar la integración de la Corte Suprema. Una eventual respuesta favorable del Comité a esas medidas no modificaría automáticamente la situación judicial de la expresidenta. En paralelo, el kirchnerismo mantiene una estrategia internacional para cuestionar la condena, mientras la próxima instancia ordinaria del Comité recién está prevista para marzo de 2027.