La central obrera difundió un documento con eje en la negociación colectiva y el empleo formal. También reclamó un diálogo entre trabajadores, empresarios y Estado.

La Confederación General del Trabajo (CGT) hizo pública este martes una carta abierta dirigida al papa León XIV en el marco de su visita a la Argentina, en la que expresó coincidencias con los principios promovidos por el Pontífice y reafirmó su defensa de los derechos laborales, la justicia social y el diálogo institucional.

El documento lleva por título “El mensaje de León XIV y el legado de Francisco: la cultura del encuentro, del trabajo, de la dignidad humana y de la justicia social” y plantea una “profunda concordancia” entre los valores sostenidos por la Iglesia y las banderas históricas del movimiento obrero organizado. La publicación se conoció luego de que el Papa mantuviera un encuentro con referentes del empresariado y el sindicalismo, entre ellos Octavio Argüello, en la sede porteña de la UCA.

Trabajo y derechos

En el texto, la central sindical coloca al trabajo en el centro de la vida social y económica y sostiene que constituye el principal fundamento de la dignidad humana. También advierte que el deterioro de las condiciones laborales implica una degradación de las condiciones de vida de las personas. Sobre esa base, reclama la necesidad de construir mecanismos de diálogo para resolver los conflictos sociales.

La entidad conducida por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) subraya además la importancia de la justicia social como principio organizador de la comunidad. En esa línea, recuerda que derechos como el descanso laboral, la seguridad social y los salarios dignos fueron producto de décadas de lucha y organización sindical.

Negociación y tecnología

Otro de los ejes centrales del documento es la defensa del sindicalismo como actor de la democracia social, al sostener que las organizaciones gremiales cumplen una función esencial para proteger a los trabajadores frente a las desigualdades y garantizar espacios de participación en las decisiones que afectan sus condiciones de vida. Asimismo, la CGT remarca la negociación colectiva como una herramienta indispensable para alcanzar acuerdos duraderos entre trabajadores, empleadores y Estado.

La carta también dedica un apartado a los desafíos que plantea la revolución tecnológica, con referencias al impacto de la inteligencia artificial y otras innovaciones en el mundo del trabajo. En ese marco, la central obrera plantea que los trabajadores y sus organizaciones deben intervenir en las discusiones sobre la implementación de esas tecnologías y sus consecuencias sociales. Además, sostiene que las autoridades públicas tienen responsabilidades irrenunciables en la promoción del empleo, la inclusión social y la protección de derechos.

Pedido de mesa tripartita

Entre las propuestas elevadas al Pontífice, la CGT insiste en la conformación de una mesa de diálogo integrada por representantes de los trabajadores, del sector empresario y del Estado. Según la organización, ese ámbito debería servir para impulsar estrategias destinadas a generar empleo formal, recuperar el poder adquisitivo de los salarios, fortalecer el entramado productivo y promover el desarrollo científico y tecnológico del país.

En el tramo final, la central sindical vincula sus reclamos con los sectores de la economía popular y los trabajadores informales, y retoma las consignas de “Tierra, Techo y Trabajo” promovidas por Francisco, además de evocar el lema “Paz, Pan y Trabajo” asociado al sindicalismo de Saúl Ubaldini. La misiva cierra con un llamado a que el trabajo vuelva a ser el camino de la dignidad, la justicia social recupere centralidad en el desarrollo nacional y el diálogo institucional se convierta en una práctica efectiva.