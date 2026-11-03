El presidente Javier Milei partirá este martes a las 23:00 (hora argentina) hacia España para participar de la Cumbre Iberoamericana, que se desarrollará en Madrid entre el 4 y el 5 de noviembre. El viaje oficial se produce en un contexto de fricciones recientes con el gobierno español y con impacto diplomático en la relación bilateral. Según el cronograma informado por la Casa Rosada, la gira incluye una escala técnica y reuniones políticas, pero no una audiencia con la máxima autoridad del Estado español.

Uno de los datos centrales del itinerario es la ausencia de un encuentro con el rey Felipe VI. El pedido del Gobierno no obtuvo respuesta favorable, en un escenario atravesado por la mala relación entre Milei y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Esa tensión se profundizó tras las declaraciones del mandatario socialista, quien volvió a cuestionar al economista por permitir la injerencia de potencias extranjeras en el diseño de sus políticas.

Cronograma del viaje

Tras despegar este martes por la noche, la comitiva presidencial hará el miércoles 4 a las 08:30 una escala técnica en Las Palmas de Gran Canaria, donde el mandatario será recibido por el cónsul argentino Luis María Sobrón. Media hora después, reanudará el vuelo hacia la capital española y se prevé su arribo a Madrid para las 13:00. Ese mismo día, a las 18:30 (hora argentina), mantendrá un encuentro político con Santiago Abascal, titular del partido VOX.

Antecedente inmediato

El presidente estuvo en España entre el 19 y el 21 de octubre y en esa oportunidad tampoco logró reunirse con el dirigente español, en la antesala de las elecciones para renovar el Poder Ejecutivo, previstas para el 29 de noviembre. La nueva visita vuelve a situar la relación bilateral bajo observación, en especial por la agenda política que Milei desarrolla en territorio español y por la falta de una bilateral con la jefatura del Estado.

Regreso a la Argentina

Las actividades multilaterales se concentrarán el jueves 5 de noviembre desde las 05:00, cuando Milei participe de la Sesión Plenaria de Jefes de Estado y de Gobierno en la Galería de las Colecciones Reales. Concluida esa instancia, el vuelo oficial ARG-01 iniciará el regreso a la Argentina a las 17:00 y realizará una nueva parada técnica en Canarias antes de aterrizar el viernes 6 a las 07:30.