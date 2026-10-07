La diputada cuestionó la intervención del ex secretario de Transporte en el esquema de rutas con peaje. Sostiene que el tramo más importante quedó en manos de una firma vinculada a su familia.

Pagano afirma que el libertario preparó los pliegos para su familia

La diputada Marcela Pagano denunció penalmente al ex ministro de Transporte Franco Mogetta por la adjudicación de las principales autopistas nacionales, que quedaron en poder de una empresa de su familia. La presentación apunta a la intervención del ex funcionario en el diseño del esquema de concesiones y en la preparación de los pliegos. El planteo adquiere relevancia porque involucra rutas con peaje de la red nacional y posibles incompatibilidades entre la función pública y vínculos societarios.

Antecedentes de gestión Mogetta llegó al gobierno por un acuerdo entre Javier Milei y Juan Schiaretti, aunque cerca del ex gobernador intentaron desmarcarse, según el texto difundido. Una de las misiones atribuidas al ex funcionario fue reducir la brecha entre el precio del boleto en Córdoba y el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). De acuerdo con los datos citados, la relación entre ambas tarifas pasó de 4,8 veces a 2,33.

El esquema de concesiones Antes de que Mogetta dejara Transporte, el gobierno firmó el decreto para concesionar la totalidad de Corredores Viales SA, el ente estatal que administraba las rutas con peaje de la Argentina. Dentro de ese proceso, la porción más relevante de la red es el Tramo Centro, de 681,92 kilómetros, que incluye la Ruta Nacional 9 entre Rosario y el inicio de la Red de Accesos a Córdoba, además de sectores de las rutas nacionales 19 y 34. Ese corredor fue descripto en la presentación como una conexión estratégica para la circulación productiva del centro del país y quedó en manos de la familia Mogetta.

Los fundamentos de la denuncia En la denuncia, Pagano sostuvo: