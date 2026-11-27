El analista político repasó en Telesol los puntos centrales de la iniciativa que modifica el código electoral de San Juan y objetó el esquema de boletas separadas para gobernador y para intendente.

El analista político Pablo Salinas evaluó en el piso de Telesol los alcances del proyecto de reforma del código electoral enviado a la Cámara de Diputados de San Juan, además de la votación en el Senado de la Nación que suspendió las elecciones PASO. Durante su intervención, explicó que el escenario nacional y provincial se enmarca en un contexto de múltiples modificaciones normativas impulsadas en distintas provincias del país. El especialista situó la iniciativa sanjuanina dentro de esa tendencia más amplia de revisión de los sistemas electorales.

Boleta única provincial

Según detalló Salinas, la iniciativa del Gobierno provincial elimina la ley de lemas y suprime las listas colectoras, además de modificar el calendario electoral y los mecanismos de selección interna de candidatos. "Es una reforma bastante integral en donde obviamente la gran noticia es el cambio de la boleta. Ahora va a haber boleta única en la provincia de San Juan", remarcó el analista sobre la propuesta que comenzó a debatirse en la Legislatura.

El cuestionamiento a la doble boleta

Uno de los aspectos más cuestionados por Salinas radica en el diseño de dos boletas separadas: una para las categorías de gobernador y diputados provinciales, y otra para intendente y concejales. Según el analista, esta división fragmenta la estrategia partidaria y desincentiva la conformación de mayorías legislativas. "Dividís las aguas, dividís la forma de hacer campaña, confundís al electorado y lo que hacés es no tenés un agregado partidario de toda la provincia", advirtió.

Cobertura en los 19 departamentos

Salinas también puso la lupa sobre la exigencia de que los partidos presenten candidatos en los 19 departamentos sanjuaninos para competir a nivel provincial. El analista comparó este requisito con un caso similar registrado en la provincia de Salta que terminó judicializado, y señaló que la medida restringe el ingreso de fuerzas minoritarias. Sugirió, además, que la implementación de ese esquema debió ser progresiva para no perjudicar la representación de los partidos más pequeños.

Internas presenciales, no digitales

Respecto a los planteos de digitalizar o virtualizar las votaciones internas de los partidos, Salinas defendió el sistema tradicional presencial con fiscales como garantía de transparencia. "Es demasiado importante la democracia y los representantes nuestros para delegarlo en un Face ID y un teléfono", sentenció. Con el ingreso formal del proyecto a la Legislatura y la toma de estado parlamentario, se espera que el debate en comisiones se extienda durante las próximas semanas antes de la votación definitiva.