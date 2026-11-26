La Municipalidad de Jáchal avanza en un estudio hidrológico e hidráulico para la zona centro y norte del departamento, con el objetivo de anticipar inundaciones y definir sectores seguros para la población. El trabajo se desarrolla junto al Instituto de Investigaciones Hidráulicas (IDIH) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y cuenta con financiamiento de Veladero.

El intendente Matías Espejo participó de una reunión de trabajo en el IDIH, donde se presentaron los avances de la primera etapa del relevamiento. Según expusieron el director del instituto, Omar del Castillo, y la subdirectora, Zulma Estela Menna, el estudio forma parte de las acciones de preparación para la respuesta local ante el fenómeno ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), que incide en el régimen de lluvias y precipitaciones extraordinarias.

Los especialistas informaron que ya se completó la etapa de relevamiento topográfico en terreno. Ese trabajo se complementa con información histórica aportada por el Centro de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM), en particular registros pluviométricos y antecedentes de eventos meteorológicos ocurridos en el departamento. Con esa base, el equipo técnico desarrollará modelos hidrológicos e hidráulicos para simular distintos escenarios de tormentas y lluvias intensas.

Planificación de obras A partir de esos resultados, el estudio permitirá identificar los sectores con mayor probabilidad de inundación y establecer prioridades de infraestructura preventiva. Entre los objetivos figuran obras de encauzamiento, reforzamiento de defensas existentes, optimización de sistemas de drenaje e intervenciones estratégicas para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones más expuestas. También se elaborarán mapas de exposición, vulnerabilidad y riesgo, herramientas utilizadas para la planificación urbana y la organización de la respuesta ante emergencias.

Áreas seguras Uno de los aportes centrales será la determinación de zonas seguras para puntos de encuentro, evacuación y resguardo de la población frente a eventos climáticos extremos. En la reunión también participó Sebastián Medici, superintendente de Relaciones Comunitarias de Veladero, empresa que acompaña financieramente el desarrollo del estudio. Espejo sostuvo que la incorporación de conocimiento científico y herramientas técnicas permite anticipar escenarios, optimizar recursos y proteger a la comunidad, en una política de gestión basada en prevención y planificación.

El proceso continúa con la elaboración de los modelos y la definición de prioridades técnicas para futuras intervenciones. La información que surja de ese trabajo quedará como insumo para decisiones de infraestructura, ordenamiento territorial y respuesta local ante emergencias en Jáchal.