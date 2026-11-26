La central obrera se movilizó a la Superintendencia de Servicios de Salud. Dijo que más de un millón de personas perdieron la afiliación desde 2023.

La CGT se movilizó este miércoles hasta la Superintendencia de Servicios de Salud para reclamar una respuesta urgente ante el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales. Según la central obrera, el planteo se sostuvo después de diez propuestas presentadas ante el ministro de Salud, Mario Lugones. En ese marco, advirtió que más de un millón de personas perdieron la afiliación desde 2023.

Reclamo al sistema sanitario sindical

La movilización apuntó a la crisis del sistema de cobertura que administran los gremios, en un contexto en el que la conducción cegetista atribuye la pérdida de afiliados a la falta de recursos. La organización sostuvo que el conflicto afecta el acceso a prestaciones, medicamentos y atención de trabajadores y sus familias. El planteo fue presentado como una demanda de respuesta inmediata al área estatal que regula y supervisa a las obras sociales.

La posición de Daer

Héctor Daer, ex cotitular de la CGT y referente del gremio de sanidad, afirmó: "La salud no puede ser una variable de ajuste. Nos movilizamos frente al desfinanciamiento de las obras sociales. Detrás de cada recurso que se retiene hay trabajadores y familias que necesitan atención, medicamentos y prestaciones. No vamos a permanecer indiferentes mientras se pone en riesgo el acceso a la salud de millones de argentinos y argentinas". La declaración ubicó el reclamo en la discusión por el financiamiento del sistema y en la relación con la administración nacional.

Posibles medidas

La central obrera también anticipó que, si no obtiene respuestas del Gobierno nacional, en diciembre podría disponer ceses de actividades de cuatro horas con asambleas en los lugares de trabajo. Al mismo tiempo, descartó la convocatoria a paros generales. La advertencia deja abierta una instancia de negociación con el Ejecutivo y con el área sanitaria, mientras el conflicto sigue centrado en la pérdida de afiliados y en la disponibilidad de fondos para sostener las prestaciones.