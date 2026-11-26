La AGD-UBA y otras organizaciones reclamaron más recursos para las universidades nacionales. También exigieron la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) se movilizó hacia el Congreso para rechazar el proyecto de Presupuesto 2027, en coincidencia con su tratamiento en la Cámara de Diputados.

Según el proyecto presentado, las transferencias para todas las universidades nacionales ascienden a $7,7 billones para el año próximo, equivalentes al 0,54 % del Producto Bruto Interno (PBI, la riqueza total producida en el país). Desde la AGD-UBA sostuvieron que ese nivel de financiamiento “representa el nivel de financiamiento más bajo de los últimos 23 años, retrocediendo a cifras de 2004”.

En paralelo, el gremio reclamó al Gobierno Nacional la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que establece recursos para la financiación del sistema y la recomposición salarial de docentes y nodocentes. El planteo se enmarca en una disputa por la actualización de partidas y de salarios en las universidades públicas.

La convocatoria fue precedida por un paro de 24 horas durante el miércoles y por un cese de actividades desde el mediodía de hoy, antes de la concentración iniciada a las 13 frente al Congreso de la Nación. Además de la AGD-UBA, participaron federaciones universitarias docentes y nodocentes, la FUA, FEDUN, FATUN, estudiantes, decanos y autoridades de la Universidad de Buenos Aires, entre ellas el vicerrector Emiliano Yacobitti.

El gremio prevé permanecer en las inmediaciones del Congreso durante el debate en el recinto. También advirtió que podrían adoptarse nuevas medidas de fuerza respecto del inicio de clases en 2027 si no hay una respuesta favorable.