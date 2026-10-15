El gobernador sanjuanino se reunió con el jefe de Gabinete en Casa Rosada. La continuidad de la Ruta 40 fue uno de los puntos centrales de la agenda.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, mantuvo este jueves una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, en la Casa Rosada. El encuentro se desarrolló en el marco de las gestiones que la Provincia lleva adelante ante el Gobierno nacional para impulsar proyectos considerados prioritarios para el territorio sanjuanino. Según la información oficial, uno de los ejes centrales fue el seguimiento de obras de infraestructura.

Ruta 40

Entre los temas abordados, las autoridades repasaron la situación de las obras del tramo II de la Ruta Nacional 40. Se trata de un corredor vial clave para la conectividad de San Juan, el transporte de la producción y la seguridad de quienes circulan por esa vía. La reunión ubicó ese tramo en el centro de la agenda provincial ante la Nación, en un contexto en el que la continuidad de los trabajos incide sobre la circulación y la actividad económica.

Agenda institucional

Además de la Ruta 40, Orrego y Santilli repasaron los principales temas de la agenda institucional compartida entre San Juan y la Nación, con especial atención en la infraestructura y en las iniciativas vinculadas al desarrollo provincial. El encuentro se inscribió en las instancias de articulación entre ambas administraciones, orientadas a coordinar recursos, definir prioridades y hacer seguimiento de los compromisos asumidos.

La reunión se sumó a las gestiones que la Provincia sostiene en Buenos Aires para sostener la continuidad de obras consideradas estratégicas. En ese esquema, la evolución del tramo II de la Ruta Nacional 40 quedó como una variable central para los próximos pasos de la relación entre la administración provincial y el Gobierno nacional.