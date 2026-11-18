Marcelo Orrego dijo que la infraestructura está terminada, pero resta comprar el mobiliario. El complejo será destinado a menores bajo intervención judicial y personas con consumos problemáticos.

La ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, visitó San Juan y recorrió la ex Casa Activa, en Chimbas, junto al gobernador Marcelo Orrego y autoridades provinciales. La recorrida se dio en el marco de una agenda que también incluyó actividades vinculadas con el área educativa. El complejo está en su etapa final de preparación para ser habilitado.

Durante la visita, Orrego señaló que el proyecto está orientado a brindar contención y acompañamiento a sectores que requieren intervención estatal. Según explicó, los espacios estarán destinados a menores bajo intervención judicial y a personas con consumos problemáticos. Esa definición establece el uso previsto para un inmueble que quedó inconcluso al inicio de su gestión.

Antecedentes y estado de obra

El gobernador recordó que, cuando comenzó su administración en 2023, las obras de estos predios estaban iniciadas pero no finalizadas. Indicó que la Provincia avanzó con los trabajos de infraestructura y que la obra general se encuentra terminada. En sus palabras, “La obra de infraestructura en general está al 100%. Ha sido muy terminada”.

No obstante, aclaró que todavía resta completar la compra del equipamiento necesario para las dos casas. En ese punto, el Gobierno provincial trabaja en el proceso de licitación del mobiliario para terminar de acondicionar las viviendas. La habilitación efectiva queda así supeditada a esa etapa administrativa y a la provisión de equipamiento.

Destino social y acompañamiento

Orrego sostuvo además que el Estado debe acompañar a niños y adolescentes que necesitan contención y asistencia profesional. “El Estado siempre tiene que estar presente, sobre todo en los más pequeños”, afirmó, al referirse al objetivo de los complejos. También destacó la necesidad de contar con profesionales para el seguimiento de los menores durante sus distintas etapas de desarrollo.

En esa línea, mencionó el trabajo conjunto con el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, en el avance de estos espacios y en las políticas de acompañamiento social. La definición del uso y la puesta en marcha del complejo dependen ahora del cierre del proceso de equipamiento y de la habilitación correspondiente.

Agenda nacional y provincial

La visita de Pettovello incluyó además actividades en el ámbito educativo y una recorrida por el programa San Juan Cerca, una iniciativa provincial para acercar áreas del Estado a departamentos y distritos. Orrego explicó que el dispositivo recorre distintos puntos de la provincia para escuchar necesidades y canalizar respuestas a través de los organismos estatales.

“San Juan Cerca es un dispositivo que se desarrolla en todos los puntos cardinales de San Juan, tratando de llegar a escuchar a todos los habitantes de cada una de las jurisdicciones de nuestra provincia”, sostuvo el mandatario. Al cierre de la actividad, agradeció la presencia de la ministra nacional y señaló que el vínculo de trabajo con su cartera permitió avanzar en distintos temas de interés para San Juan.