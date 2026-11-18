La expresidenta agradeció el respaldo frente a su domicilio de San José 1111. Antes había participado por teléfono de un acto del PJ en La Pampa.

Cristina Fernández de Kirchner salió este martes al balcón de su departamento de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para saludar a militantes que se concentraron frente a su domicilio por el Día de la Militancia peronista. La expresidenta permaneció allí entre las 18.45 y las 19.10, agradeció las muestras de apoyo y alentó a los presentes a cantar.

La aparición se produjo en una jornada con actividades de distintos sectores del peronismo, en un contexto atravesado por diferencias internas y negociaciones políticas de cara a las elecciones de 2027. La presencia de militantes frente a su casa se sumó a otras convocatorias realizadas durante el mismo día por espacios partidarios y sindicales. En ese marco, la actividad funcionó como una señal de respaldo político a la exmandataria.

Acto en La Pampa

Horas antes, Cristina había participado por teléfono de la inauguración de una unidad básica del PJ en Telén, La Pampa, que lleva los nombres de Néstor y Cristina Kirchner. La actividad fue organizada por su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, junto al intendente local, Saúl Echeveste. Durante la comunicación, varias militantes le expresaron afecto y agradecimiento, y ella respondió: “Me encanta generar tanto amor, es mucho mejor que generar odio”.

En ese intercambio, una mujer le dijo: “Cristina, que yo me jubilé por vos. Tengo la jubilación por vos”. La expresidenta contestó: “Nada que agradecer, correspondía seguramente. En todo caso hay que agradecer a Dios”. Otra participante le transmitió que extrañaba su presencia fuera de su domicilio: “Nos hacés falta afuera. Cuando vos estabas afuera, nosotros éramos otra cosa. Hoy estamos pasando mal”. Las frases fueron parte de una comunicación política que buscó reforzar el vínculo con la militancia en una fecha de fuerte carga simbólica para el peronismo.

Pedido de candidatura

Durante su visita a La Pampa, Máximo Kirchner defendió una eventual candidatura presidencial de su madre y cuestionó que su situación judicial pueda impedirle competir. “Vamos a trabajar para que Cristina sea candidata hasta el último día. Lo mejor sería que la sociedad argentina pueda votar a Cristina”, afirmó en declaraciones a Radio Noticias de La Pampa. También sostuvo: “No puede ser que el Poder Judicial sea el que salde las discusiones políticas en la Argentina”.

El diputado además criticó el programa económico de Javier Milei por la recesión y la inflación. “Ninguno de los pronósticos económicos del Presidente se cumple en Argentina”, afirmó. Sobre la condena de su madre, volvió a cuestionar la imparcialidad del proceso judicial y apuntó contra vínculos de algunos magistrados con el expresidente Mauricio Macri. En paralelo, otros sectores del peronismo también realizaron convocatorias por el Día de la Militancia, entre ellas un encuentro del Frente Renovador y el Peronismo Federal en el Teatro Otamendi de San Fernando, con unos 600 dirigentes, según la organización.

Entre los asistentes a esa actividad estuvieron Victoria Tolosa Paz, Juan Manuel Olmos, Guillermo Michel, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y los exgobernadores Gerardo Zamora y Sergio Uñac. Por su parte, el espacio de Axel Kicillof, Movimiento Derecho al Futuro, no organizó un acto propio y concentró su convocatoria política en el Día de la Soberanía Nacional, con una actividad prevista en Punta Indio. También hubo convocatorias de Patria Grande, el espacio de Juan Grabois, y de las 62 organizaciones sindicales.