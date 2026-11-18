La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público firmó un acuerdo de cooperación para fortalecer la respuesta ante posibles contingencias con explosivos.

La Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público firmó un acuerdo de cooperación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria para fortalecer la respuesta ante posibles contingencias con explosivos en el Aeropuerto Internacional Domingo Faustino Sarmiento.

A través de este convenio, los especialistas en explosivos de la Policía de San Juan podrán brindar asistencia cuando la PSA lo requiera, sumando sus conocimientos y capacidades operativas ante este tipo de situaciones.

Además, el acuerdo contempla instancias de capacitación específica para que los efectivos provinciales cuenten con la formación necesaria para intervenir en el ámbito aeroportuario.

El trabajo coordinado entre las distintas fuerzas, el intercambio de conocimientos y la formación permanente son fundamentales para fortalecer las capacidades de respuesta y brindar mayor seguridad.