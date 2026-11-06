El gobernador encabezó una agenda de actividades en Villa San Agustín que incluyó la entrega de 310 computadoras a estudiantes, la recorrida por el operativo San Juan Cerca y la certificación de capacitaciones para impulsar el autoempleo

El gobernador Marcelo Orrego desarrolló una agenda de actividades en Valle Fértil, con distintas acciones de gobierno destinadas a acercar servicios, herramientas educativas y oportunidades de formación y trabajo a las familias del departamento.





Durante la jornada, acompañado por autoridades provinciales y municipales, recorrió distintos espacios de Villa San Agustín y participó de iniciativas impulsadas por diferentes áreas del Gobierno provincial. La agenda incluyó la entrega de equipamiento tecnológico para estudiantes, la visita al operativo integral San Juan Cerca 2026 y la entrega de certificados y proyectos de autoempleo.





Estas actividades forman parte del recorrido territorial que el gobernador realiza por los departamentos, con el objetivo de acercar las políticas públicas y la gestión provincial a cada comunidad.





310 computadoras para estudiantes de Primaria y Secundaria





En la escuela Fuerza Aérea Argentina, de Villa San Agustín, Orrego encabezó la entrega de 310 computadoras a estudiantes de Valle Fértil, en el marco del programa provincial “Maestro de América, cultivando el futuro”.





Del total de equipos distribuidos, 152 fueron destinados a alumnos de Primaria y 158 a estudiantes de Secundaria. La iniciativa busca ampliar el acceso a herramientas digitales y acompañar los procesos de aprendizaje en las aulas.





Con esta entrega, Valle Fértil se incorporó a los departamentos

alcanzados por el programa durante 2026, que también contempla equipamiento para docentes, con una distribución de 3.000 computadoras.





Recorrida por el operativo integral San Juan Cerca 2026





El gobernador también recorrió el operativo integral “San Juan Cerca 2026”, organizado por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.





La actividad se desarrolló en la escuela Fuerza Aérea Argentina y reunió diferentes servicios y prestaciones del Estado provincial, con el propósito de facilitar el acceso de los vecinos a trámites, asesoramiento y atención de distintas áreas gubernamentales sin necesidad de trasladarse a otros puntos de la provincia.





Capacitación y herramientas para generar autoempleo





Como parte de la agenda, Orrego participó de la entrega de certificados correspondientes a las capacitaciones en soldadura y electricidad, desarrolladas en el marco del programa “Aprender, Trabajar y Producir”, del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación.





Además de los certificados, se entregaron 10 kits de electricidad y un proyecto de autoempleo correspondiente a la capacitación en mantenimiento edilicio.





La propuesta también incluyó la inscripción a tres nuevas capacitaciones y una charla informativa sobre el programa ATP, con el objetivo de acercar alternativas de formación y herramientas concretas para favorecer la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos propios.