El fiscal comenzará a desempeñar la función el próximo lunes, en reemplazo de Emilio Achem. La designación fue dispuesta por el fiscal general Guillermo Baigorrí.

El fiscal general Guillermo Baigorrí resolvió que Miguel Gay quede al frente de la coordinación de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica, función que empezará a ejercer el próximo lunes, según confirmaron fuentes judiciales. La designación cubre la vacante dejada por Emilio Achem, quien fue promovido como fiscal de Cámara. El cambio se produce dentro de la estructura del Ministerio Público, en un área central para la organización de las investigaciones penales.

Antecedentes funcionales

Gay venía desempeñándose como fiscal de caso en la UFI Delitos contra la Propiedad. Antes, también integró la UFI CAVIG, luego de su designación como fiscal en 2021. Ese recorrido interno explica su paso a una función de coordinación, que no se limita a tareas administrativas sino que incluye la articulación del trabajo de los fiscales y el seguimiento de las investigaciones en trámite.

Reemplazo y estructura

La vacante se generó cuando Emilio Achem dejó la coordinación tras resultar seleccionado en un concurso y ser designado por la Cámara de Diputados como fiscal de Cámara. Ese movimiento implicó un ascenso en su carrera judicial y abrió la necesidad de cubrir el cargo en la UFI Genérica. Desde ahora, Gay compartirá las responsabilidades de coordinación con Daniela Pringles, en un esquema de trabajo que forma parte del funcionamiento habitual de la unidad.

Alcance del cargo

La coordinación de la UFI Genérica supone organizar y articular el trabajo de los fiscales, además de mantener una relación directa con el fiscal general y su equipo del área penal. También comprende el impulso y ordenamiento del avance de las investigaciones, una tarea que incide en la gestión cotidiana del Ministerio Público. Según el propio esquema funcional, el cargo contempla además un adicional salarial.

Con esta designación, Gay pasará de intervenir directamente en causas vinculadas a delitos contra la propiedad a asumir responsabilidades de conducción dentro del Ministerio Público. El inicio efectivo de sus nuevas funciones está previsto para el próximo lunes, fecha a partir de la cual quedará formalizado el reemplazo en la coordinación de la UFI Genérica.