La feria se realizó en el Parque Belgrano con productores de diez departamentos. La propuesta apuntó a ampliar ventas y sostener la economía social.

En el marco de las actividades previas al Día de la Madre, el gobernador Marcelo Orrego, junto con el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, recorrió este viernes la feria Expo Mamá en el Parque Belgrano.

Durante la visita, las autoridades dialogaron con más de 150 artesanos y emprendedores inscriptos en el Registro Provincial de Emprendedores. Según se informó, conocieron sus procesos de elaboración, las características de los productos y las modalidades de comercialización. La actividad se inscribió en una agenda orientada a promover el compre local en una fecha de alta demanda comercial.

La iniciativa fue impulsada por la Dirección de Economía Social y reunió a emprendedores de Capital, Rivadavia, Chimbas, Pocito, Rawson, Santa Lucía, San Martín, Ullum, Iglesia y Albardón. Esa cobertura territorial mostró la participación de diez departamentos en una misma instancia de venta y difusión de producción local. Para los expositores, ese tipo de ferias funciona como canal de comercialización directo y como vidriera de alcance provincial.

Oferta y rubros La feria reunió productos de más de 20 rubros, entre ellos cerámica, marroquinería, cosmética natural, textiles, orfebrería y gastronomía tradicional y sin TACC, es decir, sin trigo, avena, cebada ni centeno. La diversidad de la oferta apuntó a captar demanda vinculada al Día de la Madre y a sostener ventas en segmentos de producción artesanal y de pequeña escala. En ese esquema, la presencia de alimentos y artículos de uso cotidiano amplió el perfil comercial de la muestra.

Economía social En el encuentro con feriantes y vecinos, las autoridades destacaron la calidad y originalidad de la producción local. De acuerdo con la comunicación oficial, la propuesta busca generar espacios de comercialización para los emprendedores, promover el compre local y contribuir al desarrollo de la economía social. El objetivo declarado es fortalecer las oportunidades de trabajo y los ingresos de las familias sanjuaninas mediante ventas en ferias y circuitos de cercanía.

La actividad se desarrolló en el Parque Belgrano y se enmarcó en las acciones previas al Día de la Madre, una fecha que suele concentrar parte de la demanda de este tipo de productos. La continuidad de estas ferias dependerá de la agenda de la Dirección de Economía Social y de la capacidad de los emprendedores para sostener la oferta en próximos encuentros.