La nueva infraestructura, ubicada en el barrio Santa María de Chimbas, beneficia a 143 estudiantes y ofrece mejores condiciones para enseñar y aprender, con espacios adecuados para las actividades pedagógicas, deportivas y de integración escolar.

El gobernador Marcelo Orrego inauguró el nuevo edificio de la Escuela Secundaria Werfield Salinas, en el barrio Santa María, departamento Chimbas. La institución cuenta por primera vez con una sede propia, después de 28 años de funcionamiento en aulas prestadas de una escuela primaria. La obra representa un avance concreto para la comunidad educativa y garantiza a sus 143 estudiantes mejores condiciones para transitar su formación secundaria.





Durante el acto, el gobernador Marcelo Orrego dijo: “La educación es nuestra prioridad y siempre ocupa el primer lugar en el presupuesto provincial, porque estamos convencidos de que es la herramienta más poderosa para construir el futuro de nuestros chicos y de San Juan”.









Por su lado la intendenta Rodríguez dijo: “La educación es fundamental para acompañar el crecimiento de Chimbas, acercar oportunidades de formación técnica a los jóvenes y prepararlos para acceder a las nuevas demandas del mercado laboral y el desarrollo industrial y minero de la provincia”.









El nuevo establecimiento cuenta con una superficie de 817 metros cuadrados y fue construido con fondos provinciales por el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía. Su infraestructura incluye seis aulas, un salón de usos múltiples (SUM), un centro de recursos, espacios administrativos diferenciados, cocina, sanitarios y depósitos. Además, dispone de un playón polideportivo iluminado, equipado para la práctica de vóley y otras actividades deportivas.





La nueva sede permite dar respuesta a necesidades que la escuela arrastraba desde sus comienzos. Durante casi tres décadas, docentes y estudiantes compartieron espacios que no habían sido concebidos para el funcionamiento de una escuela secundaria. La institución llegó a contar con apenas tres aulas prestadas para desarrollar las clases en dos turnos, mientras que una misma sala debía cumplir las funciones de dirección, sala de profesores, biblioteca y depósito.





Con el nuevo edificio, los estudiantes disponen de seis aulas propias y espacios específicos para cada actividad. Los docentes cuentan con una sala destinada a preparar sus clases, la biblioteca tiene un ámbito independiente y la copa de leche, que se brinda desde 2023, dispone ahora de una cocina propia. El playón deportivo iluminado amplía también las posibilidades de recreación y actividad física dentro de la institución.





Desde el ciclo lectivo 2026, los alumnos de primero a sexto año cursan en estas nuevas instalaciones, que fueron diseñadas para acompañar el crecimiento de la matrícula y permitir futuras ampliaciones. De esta manera, la obra no solo resuelve una necesidad histórica, sino que proyecta mejores condiciones para el desarrollo educativo de la comunidad de Chimbas.





La historia de la Werfield Salinas también refleja el compromiso de una comunidad con la educación pública. La institución nació en 1998 como un bloque de EGB 3 dentro de una escuela primaria y, en 2020, completó su propuesta de nivel secundario. En plena pandemia, estudiantes que habían tenido que continuar sus estudios en otras instituciones regresaron para terminar la secundaria en su propia escuela. El ciclo completo se fue conformando progresivamente hasta incorporar sexto año en 2022.





La inauguración de este edificio se inscribe en una política de fortalecimiento de la infraestructura educativa provincial, con inversiones destinadas a generar espacios adecuados, ampliar oportunidades y mejorar las condiciones en las que miles de sanjuaninos estudian y trabajan. Una apuesta a la educación como herramienta de desarrollo y a la construcción del San Juan del futuro desde las aulas.





Autoridades qué acompañaron al gobernador: la intendenta de Chimbas, Daniela Rodríguez; ministra de Educación Silvia Fuentes; ministro de Infraestructura Agua y Energía, Fernando Perea y demás autoridades.







