Fernando Perea confirmó el inicio de obras y anticipó entregas en Angaco y Chimbas. La Provincia condicionó los sorteos a avances previos de cada barrio.

El plan de 30 nuevos barrios para San Juan comenzó a avanzar con la firma de 13 contratos y el inicio de trabajos preliminares en algunos terrenos. El ministro de Infraestructura, Agua y Energía, Fernando Perea, indicó que esta semana se completará la rúbrica de otros 13 barrios, en el marco de un programa que prevé 2.240 viviendas en los 19 departamentos de la provincia.

La iniciativa fue anunciada con una inversión de $322.000 millones y, según Perea, algunas empresas ya comenzaron a montar obradores en los predios asignados. El funcionario señaló: