La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner concedió a The Washington Post su primera entrevista desde la condena en la Causa Vialidad, en la que fue sentenciada y permanece con prisión domiciliaria en San José 1111. En ese reportaje, sostuvo que no descarta volver a ser candidata: “Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?”. La definición reabre la discusión sobre su eventual participación electoral y sobre el alcance político de la inhabilitación derivada del fallo.

La exmandataria ratificó su inocencia y cuestionó el proceso judicial en su contra. “Dígame dónde puse el dinero. Porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, afirmó. La entrevista se conoció en un contexto en el que su situación judicial continúa siendo un eje central de la disputa política nacional y de la discusión sobre sus derechos políticos.

Trump, Milei y la lectura electoral En el diálogo con el medio estadounidense, Cristina Kirchner también se refirió al rumbo del gobierno de Javier Milei y a las elecciones de medio término en Estados Unidos. Sobre Donald Trump, señaló: “Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país”. La frase fue formulada en el marco de los comicios de este martes en ese país, donde el expresidente podía sufrir una derrota, según la nota.

La exvicepresidenta admitió errores del peronismo que, a su juicio, contribuyeron al triunfo de Milei. Dijo que durante el último gobierno del Frente de Todos “se produjo un colapso en la cultura laboral” y sostuvo que “la gente se dio cuenta de que quienes trabajaban ocho horas al día, soportaban a sus jefes y largos desplazamientos ganaban lo mismo o menos que sus vecinos que recibían ayudas del gobierno”. Esa lectura ubica el debate en la relación entre salarios, asistencia estatal y malestar social, variables que marcaron la última elección presidencial.

Derechos políticos y 2027 Consultada sobre una eventual candidatura en 2027, respondió que esa posibilidad dependerá de la recuperación de sus derechos políticos. En la misma línea, planteó que el desafío del progresismo no es solo volver al poder, sino interpretar la bronca que llevó a la ultraderecha a ganar espacio y ofrecer una respuesta a las preocupaciones económicas cotidianas y a la deuda. También afirmó que muchos argentinos están frustrados porque sus ingresos no alcanzan hasta fin de mes y porque observan un gobierno que, según su mirada, no hace nada por los pobres y los ataca activamente.

Prisión domiciliaria y rutina La exmandataria explicó que puede recibir visitas durante cuatro horas por semana, distribuidas en dos días, con un máximo de tres personas por encuentro. Contó además que durante la visita de Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, recibió un consejo: “Hacé ejercicio y no te deprimas”. Según relató, también realiza clases de chino, una actividad que le dio “una nueva perspectiva” sobre la política por la idea de que, en esa filosofía, el yin y el yang coexisten en lugar de buscar la aniquilación mutua. Ese tramo de la entrevista dejó asentada la rutina de la expresidenta mientras sigue pendiente la definición judicial sobre sus derechos políticos.