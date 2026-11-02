Axel Kicillof acelera la construcción de su espacio político a nivel nacional y prepara una nueva etapa de recorridas por distintas provincias. Antes de que termine el año, el gobernador de Buenos Aires tiene previsto visitar Mendoza, Santa Fe y Chubut, como parte de la expansión del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). La estrategia apunta a ampliar presencia territorial y sumar respaldos fuera del distrito bonaerense, en un escenario de reconfiguración política de cara a las elecciones de 2027. La planificación se conoció después de su reciente paso por Jujuy, donde mantuvo actividades con el gobernador radical Carlos Sadir.

Agenda territorial

En los últimos días, Kicillof también recibió a dirigentes santafesinos y se reunió en La Plata con cerca de 40 intendentes bonaerenses de su espacio. Ante los jefes comunales, volvió a expresar su disposición a competir en una interna abierta del peronismo por la candidatura presidencial, incluso si debe enfrentar a Sergio Massa u otros dirigentes del mismo sector. Esa definición se inscribe en una disputa interna que todavía no tiene reglas cerradas ni un mecanismo formalizado para ordenar candidaturas.

Discusión en el peronismo

En el encuentro con los intendentes, otro de los temas abordados fue la eventual derogación de la ley que limita las reelecciones indefinidas de los jefes comunales. Kicillof les manifestó que acompañará el reclamo en la Legislatura bonaerense. También se analizó el escenario electoral de la provincia para 2027, con la posibilidad de unificar las elecciones bonaerenses con las nacionales. Esa alternativa quedó atada a lo que ocurra en el Congreso con el intento de La Libertad Avanza de suspender las PASO, es decir, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

Antecedentes y riesgos

Dentro del kicillofismo consideran que unificar los comicios podría darle a una eventual candidatura presidencial del gobernador el arrastre electoral de los municipios durante las elecciones de octubre. Sin embargo, la opción de resolver las candidaturas mediante una interna también genera interrogantes dentro del peronismo por las divisiones que podría provocar. Como antecedente aparece la interna de 2015 entre Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que dejó tensiones en el espacio antes de las elecciones en las que María Eugenia Vidal obtuvo la gobernación bonaerense.

Acuerdos provinciales

Con su visita a Jujuy, Kicillof ya recorrió Corrientes, La Pampa, Tierra del Fuego, Córdoba, Misiones y esa provincia del norte argentino. En sus distintas actividades mantuvo encuentros con gobernadores, aunque el cordobés Martín Llaryora fue la excepción. En Jujuy, el mandatario bonaerense firmó un convenio marco de colaboración con Carlos Sadir en el Palacio de Gobierno. El acuerdo contempla iniciativas vinculadas con gobierno digital, trabajo y empleo, deportes, minería, desarrollo agrario y seguridad.

El acercamiento con el gobernador radical también se da en un contexto en el que distintos mandatarios provinciales evalúan sus alternativas políticas frente al Gobierno nacional. Las dificultades económicas y la falta de acuerdos electorales con La Libertad Avanza aparecen entre los factores que condicionan el escenario hacia 2027. Con las próximas visitas a Mendoza, Santa Fe y Chubut, Kicillof buscará profundizar la construcción nacional del MDF y ampliar su red de vínculos políticos más allá de Buenos Aires.