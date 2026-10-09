El Gobierno provincial cubrirá este viernes dos cargos clave de seguridad tras el siniestro aéreo del 29 de julio. Pablo Torres irá a la Subjefatura policial y Diego Morales a Protección Civil.

El Gobierno de San Juan formalizará este viernes dos designaciones clave en el esquema de seguridad provincial. Fuentes oficiales confirmaron que el gobernador Marcelo Orrego anunciará la llegada del comisario Pablo Torres, hasta ahora a cargo de la división D-3, como segundo jefe de la Policía de San Juan. En el mismo acto, el comisario retirado Diego Morales asumirá al frente de la Dirección de Protección Civil.

La medida apunta a cubrir cargos que permanecían vacantes y a normalizar la conducción de áreas sensibles del sistema provincial. Según la información oficial, la decisión se inscribe en una reorganización administrativa que quedó abierta tras el accidente aéreo ocurrido el 29 de julio en Valle Fértil. Ese episodio dejó sin funciones a parte de la cúpula de seguridad y obligó a sostener conducciones provisorias mientras se definían reemplazos.

Antecedentes del recambio

Entre las víctimas fatales de aquel siniestro se encontraban el comisario general Germán Videla, entonces subjefe de la Policía, y Carlos Heredia, director de Protección Civil. La nómina se completó con el comisario general Rubén Castro y el comisario inspector Jorge Carbajal, primer y segundo jefe del Cuartel de Bomberos, respectivamente. Desde entonces, esa área quedó bajo la conducción provisoria del comisario general Marcelo Ligorria.

Impacto institucional

Con los decretos previstos para esta jornada, el Ejecutivo provincial dejará cubiertas dos de las dependencias más sensibles del sistema de seguridad pública. La cobertura de esos cargos resulta relevante por el peso operativo que tienen la Policía y Protección Civil en la respuesta ante emergencias, coordinación territorial y conducción de recursos humanos. La formalización de los nombramientos permitirá completar una etapa de transición abierta tras el accidente del 29 de julio.

Resta conocer si el Gobierno avanzará luego con otras definiciones en el área, en particular en las estructuras que quedaron con reemplazos transitorios después del siniestro. La comunicación oficial de este viernes será el punto de partida para esa nueva etapa administrativa.