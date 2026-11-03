El gobernador Marcelo Orrego asistió, en Buenos Aires, a una de las citas anuales más relevantes del empresariado argentino. Lo hizo como invitado especial, y parte de un panel, junto a otros Gobernadores argentinos, que abordaron el tema “La nueva geografía del desarrollo”. Los gobernadores analizaron el impacto provincial de sectores como la energía y la minería, y conversaron sobre la importancia de integrar las cadenas de valor regionales para potenciar el desarrollo federal. Orrego estuvo acompañado en la primera parte del panel por Rolando Figueroa, Gobernador de Neuquén y Raúl Jalil, Gobernador de Catamarca. Participaron también en un segundo panel de gobernadores Martín Llaryora, Gobernador de Córdoba, Maximiliano Pullaro, Gobernador de Santa Fe.





En su intervención el gobernador de San Juan destacó la mirada del gobierno provincial buscando un desarrollo diversificado de la provincia, reconociendo el motor que significa la minería y las oportunidades que esta actividad representa para la provincia y el país. Uno de los temas centrales que marcó Orrego fue el plan de infraestructura que está encarando la provincia y la estrategia desarrollada para financiarla. “En San Juan no esperamos que los problemas nos toquen la puerta, no nos quedamos quietos detrás de un mostrador, salimos a buscar las soluciones y las inversiones”, dijo Orrego, para cerrar resaltando que la provincia obtuvo recursos por más de 1000 millones de dólares que se destinan, entre otros objetivos, a obras que ayuden a mejorar la seguridad y los costos de la logística. Ante un auditorio integrado por los principales empresarios argentinos, también el gobernador abordó los desafíos que implica la competitividad asociada a la reducción de impuestos para la industria y relató lo que San Juan viene haciendo en materia de reducción de la presión tributaria.





De la apertura del evento participaron Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bs As. El cierre de la conferencia estuvo a cargo del presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapalini y del jefe de Gabinete de ministros, Diego Santilli.