Los comicios de este martes renovarán la Cámara de Representantes y parte del Senado. El resultado también puede incidir en la relación de Estados Unidos con Argentina .

Las elecciones legislativas de Estados Unidos de este martes definirán el control del Congreso y, con ello, el margen de maniobra de Donald Trump para los últimos dos años de su mandato. Los comicios de medio término, conocidos como midterms, no ponen en juego la continuidad del presidente en la Casa Blanca, pero sí la mayoría en ambas cámaras, clave para aprobar leyes, votar presupuestos y supervisar al Poder Ejecutivo. En ese escenario, el resultado será seguido también por la administración de Javier Milei, por el peso que tiene la relación bilateral con Washington.

La disputa enfrenta al Partido Republicano, que hoy controla las dos cámaras, con los demócratas, que buscan recuperar terreno legislativo. Si la oposición obtiene una o ambas cámaras, podrá bloquear proyectos del oficialismo, demorar nombramientos y activar investigaciones parlamentarias sobre la gestión presidencial. Si los republicanos retienen el control, Trump conservará mayor capacidad para impulsar su agenda. La elección, por lo tanto, funciona como una medición política de los primeros dos años de gobierno y como un factor que puede condicionar el tramo final del mandato.

Qué se vota

Los votantes elegirán a los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, cuyos mandatos duran dos años, y renovarán 35 de las 100 bancas del Senado, cuyos períodos son de seis años y se eligen de manera escalonada. También habrá comicios para gobernadores en 36 estados, además de votaciones para legislaturas locales y consultas sobre iniciativas estatales. Según los datos recopilados por la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, 46 estados renovarán parte de sus cuerpos legislativos y 39 someterán medidas de alcance estatal a consideración de los votantes. La jornada definirá miles de cargos en distintos niveles de gobierno.

El marco institucional

La fecha de votación en Estados Unidos responde a una regla establecida en 1845, cuando el Congreso fijó las elecciones federales para el martes posterior al primer lunes de noviembre. La decisión buscó unificar el calendario electoral de los estados y evitar problemas de coordinación, fraude o manipulación. También respondió a una sociedad mayoritariamente rural y agrícola: se votaba después de la cosecha y antes del invierno más duro, con tiempo para que quienes vivían lejos de los centros de votación pudieran trasladarse. La norma se mantiene vigente y explica por qué la elección se realiza siempre un martes.

Lo que se juega Trump

Aunque no figura en la boleta, Trump queda expuesto a una evaluación sobre su gestión. La economía, el costo de vida, la inflación, la inmigración y las políticas arancelarias concentran el debate. El Partido Republicano llega con mayorías ajustadas: 218 bancas frente a 214 demócratas en la Cámara de Representantes y 53 escaños contra 47 en el Senado. Si los demócratas recuperan el control, podrán frenar iniciativas, demorar designaciones y usar las comisiones para revisar decisiones del Gobierno; si los republicanos retienen las cámaras, el oficialismo tendrá más margen para sostener su programa.

Repercusiones para la Argentina

El desenlace también será observado en Argentina, donde el Gobierno de Milei construyó un vínculo político y económico estrecho con la administración de Trump. El antecedente más concreto es el respaldo financiero anunciado por el Tesoro estadounidense en octubre de 2025, que incluyó una línea de swap por u$s20.000 millones. Ese apoyo generó cuestionamientos de legisladores de Estados Unidos, que plantearon dudas sobre el uso de recursos públicos y sus efectos para los contribuyentes y sectores productivos de ese país. Además, en febrero de 2026, ambos gobiernos anunciaron un acuerdo de comercio e inversiones recíprocos que contempla reducir barreras y promover inversiones en energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología. Un Congreso más opositor podría aumentar el escrutinio sobre esas iniciativas, sin que ello implique por sí mismo una modificación automática de los compromisos bilaterales.

Las disputas más observadas

Las principales contiendas se concentran en siete estados. En Texas, el fiscal general estatal Ken Paxton enfrenta al demócrata James Talarico, en un estado donde el Partido Republicano busca sostener una de sus principales bases electorales. En Michigan, compiten el demócrata progresista Abdul El-Sayed y el republicano Mike Rogers, en una campaña en la que participaron Trump y el expresidente Barack Obama. En Ohio, el demócrata Sherrod Brown intenta recuperar su banca frente a Jon Husted, en una de las campañas más costosas, con u$s232 millones aportados por conservadores y u$s118 millones por demócratas, según los datos citados.

En Maine, la senadora republicana Susan Collins busca renovar su banca por sexta vez frente a Troy Jackson, después de que Graham Platner abandonara la contienda en medio de acusaciones de acoso sexual. En Iowa, la disputa quedó entre Ashley Hinson y el demócrata Josh Turek, tras la decisión de Joni Ernst de no presentarse a la reelección. En Kansas, el republicano Roger Marshall enfrenta al demócrata Adam Hamilton, con una competencia más ajustada de lo previsto en un estado donde la última victoria demócrata para el Senado fue en 1932. En Alaska, el senador republicano Dan Sullivan busca la reelección frente a la demócrata Mary Peltola y a un candidato independiente que también se llama Dan Sullivan, una coincidencia que generó acusaciones republicanas sobre una eventual división del voto conservador.