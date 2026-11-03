La entidad fabril expondrá la baja de la actividad, la pérdida de empleo y la falta de inversiones. Javier Milei no asistirá al encuentro.

La Unión Industrial Argentina (UIA) realiza este martes su 32ª Conferencia Industrial en un contexto de caída de la actividad fabril y con nuevos planteos al Gobierno, mientras el presidente Javier Milei volverá a ausentarse del encuentro.

La cita se desarrolla luego de que el Indec informara una baja de 3,2% en la industria durante agosto, según el IPI (Índice de Producción Industrial), y en un escenario en el que consultoras privadas advierten que la economía ya ingresó virtualmente en recesión tras la evaluación preliminar de la actividad al cierre de septiembre. Ese cuadro explica el tono de las presentaciones previstas para la jornada.

El diagnóstico industrial El presidente de la UIA, Martín Rappallini, afronta su segunda conferencia anual al frente de la entidad. Según el planteo que llevará a la reunión, el sector atraviesa pérdida de empleo industrial, falta de inversiones y retroceso de la producción en rubros como el textil y el metalúrgico. Aunque llegó a la conducción con un perfil dialoguista, la evolución de la actividad llevó a la entidad a endurecer su mensaje.

En su exposición de cierre, Rappallini buscará sostener un tono institucional y propositivo, con referencias a la necesidad de construir acuerdos entre sectores en el horizonte político de 2027. También insistirá en que la estabilidad macroeconómica no alcanza por sí sola y que resulta necesario mejorar la competitividad. En ese marco, la UIA considera que la transición impulsada por Milei, en especial por la apertura comercial, implica riesgos para la industria.

Propuestas y presión fiscal Además del diagnóstico, la entidad presentará dos iniciativas: un Pacto Fiscal Federal y un Régimen Industrial para la Competitividad Internacional. Con esas propuestas, la UIA buscará que el Gobierno reduzca la brecha de presión impositiva local respecto de los principales países industriales de la región. La discusión quedará atravesada por la caída de la producción, la destrucción de empleo y la ausencia del Presidente en una nueva edición de la conferencia.