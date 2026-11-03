El Presidente defendió al Gobierno de Benjamín Netanyahu en un acto en Buenos Aires. Sostuvo que Israel representa valores de Occidente y cuestionó los reclamos de sanciones.

El presidente Javier Milei reafirmó este lunes su respaldo al Gobierno de Israel y sostuvo que su posición no responde a un “capricho personal”, sino a que ese país es “el baluarte de nuestros valores en el mundo”. Lo dijo al hablar en “la Noche de la Celebración por Israel”, una actividad organizada por la Coalición Latina por Israel.

Durante el acto realizado en la Iglesia Visión de Futuro, el mandatario vinculó su respaldo al gobierno de Benjamín Netanyahu con una definición política más amplia. “Israel sostiene la misma luz frente a las tinieblas y Argentina ha elegido estar a su lado”, afirmó. La intervención se inscribió en un mensaje de alineamiento internacional que el Presidente viene sosteniendo desde el inicio de su gestión.

Guerra y sanciones

En otro tramo de su discurso, Milei respaldó el combate bélico que libra Israel contra organizaciones extremistas. Señaló que, cuando una democracia enfrenta a terroristas que se esconden detrás de la población civil, las críticas apuntan a que no puede evitar “absolutamente todas las víctimas colaterales”. También cuestionó a quienes reclaman sanciones económicas por las consecuencias humanitarias de la guerra.

“Ellos quieren que los enemigos de Occidente vengan y solo lloran cuando estos enemigos son justamente derrotados”, expresó el Presidente. En la misma línea, sostuvo que “quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente”. La frase condensó el eje político de su mensaje, centrado en la asociación entre el conflicto en Medio Oriente y la defensa de valores occidentales.

Señales políticas

El jefe de Estado también felicitó a Netanyahu por el resultado electoral obtenido en las últimas elecciones, aunque aclaró que, según el escenario planteado, no le permitirían formar gobierno. Además, agradeció la convocatoria y la definió como “un evento para combatir el antisemitismo”. En ese marco, sumó una referencia a la visita del papa León XIV al país, a la que calificó como “un acontecimiento” para reafirmar el compromiso con los valores judeocristianos.

La exposición dejó nuevamente expuesta la posición del Gobierno argentino frente al conflicto en Medio Oriente y al debate internacional sobre eventuales sanciones. El pronunciamiento se produjo en un contexto en el que las consecuencias humanitarias de la guerra siguen en el centro de la discusión diplomática. El alcance de esa postura oficial seguirá siendo un dato a observar en la política exterior argentina y en su relación con los principales actores de la región.