El proyecto para establecer un nuevo Código Electoral en San Juan ya ingresó a la Cámara de Diputados y abrió una discusión legislativa sobre las reglas de los próximos comicios. La iniciativa fue impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y plantea reemplazar el Sistema de Participación Abierta y Democrática (SIPAD), utilizado en las últimas elecciones provinciales. El debate deberá definir el alcance de los cambios y los plazos de aplicación.

Debate político El diputado provincial Enzo Cornejo habló con radio Mil20 y sostuvo que el texto oficial no será el único en análisis. Según explicó, también existen proyectos presentados por los legisladores Mario Herrero y Luis Rueda, además de una iniciativa del ciudadano Emilio Badistrocchi. Cornejo afirmó que la discusión incluirá a distintos sectores políticos e institucionales para intentar alcanzar consensos antes de fin de año.

En su exposición, Cornejo vinculó el envío del proyecto con una promesa de campaña del gobernador y cuestionó el funcionamiento del sistema vigente. Dijo que se trata de “generar un nuevo sistema electoral” y de terminar con “este sistema tramposo que es el SIPA”, en referencia al mecanismo que la provincia aplicó en los comicios anteriores. La reforma, según indicó, busca modificar las reglas de competencia y la forma en que se distribuyen las candidaturas y los votos.

Boleta Única y candidaturas Entre los cambios centrales figura la eliminación del SIPAD y de las PASO, junto con la incorporación de la Boleta Única de Papel. Cornejo sostuvo que ese instrumento “va a igualar a todos los espacios políticos de la provincia” y dará mayor claridad sobre el conteo de los votos. También defendió que las internas partidarias se resuelvan dentro de cada fuerza, de acuerdo con sus cartas orgánicas y reglamentos, sin que el Estado asuma esos costos.

El texto remitido por el Ejecutivo también incorpora restricciones a las candidaturas simultáneas y condiciones para quienes aspiren a la gobernación. En ese punto, establece que los postulantes deberán presentar listas en los 19 departamentos de San Juan. Cornejo justificó ese requisito al señalar que una candidatura provincial debe contar con representación en todo el territorio, aunque aclaró que se trata de una propuesta que deberá ser discutida en comisión y eventualmente modificada.

Plazos y próximos pasos Otro de los puntos incluidos en la iniciativa es la posibilidad de aplicar multas por difusión de publicidad falsa, en un contexto que el legislador vinculó con el uso de redes sociales e inteligencia artificial en campañas políticas. Cornejo también aclaró que la unificación del calendario electoral provincial con el nacional no forma parte del eje principal del proyecto y que ese asunto deberá tratarse por separado. Según dijo, el objetivo es que el nuevo esquema pueda aprobarse antes de fin de año, pero sin un tratamiento inmediato ni “a libro cerrado”.