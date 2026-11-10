La central sindical difundió un documento por la visita de León XIV y pidió concertación entre Gobierno, empresarios y trabajadores. Planteó empleo registrado y recuperación salarial.

La Confederación General del Trabajo (CGT) difundió una declaración institucional en sus redes sociales oficiales con motivo de la visita del papa León XIV a la Argentina y pidió la conformación de una mesa de diálogo entre el sector del trabajo, el capital inversor y el Estado.

En el texto, la central sindical expresó el honor que significa dar la bienvenida al Sumo Pontífice en representación de las trabajadoras y los trabajadores organizados del país. También vinculó ese mensaje con sus definiciones sobre el ordenamiento social y la función del trabajo en la vida económica.

La CGT sostuvo que el trabajo constituye la fuente fundamental de la dignidad humana y debe permanecer como eje prioritario de las políticas públicas. Además, definió a la justicia social como el principio ordenador para lograr una comunidad integrada y para coordinar el crecimiento colectivo con el bienestar de los hogares.

Propuesta de concertación En ese marco, la organización planteó la necesidad de convocar de manera permanente a una mesa de diálogo tripartita, con participación del trabajo, el capital inversor y el Estado. Según el documento difundido en plataformas digitales, ese ámbito debería orientarse a la generación sostenida de empleo registrado y de calidad en todo el territorio nacional.

El pronunciamiento también señaló la relevancia de ese espacio para recuperar el poder adquisitivo real de los salarios. A la vez, el movimiento obrero manifestó su voluntad de que el empleo formal recupere su rol como principal camino de dignificación para las personas y como pilar del tejido social argentino.

Producción nacional En el cierre, la central reafirmó su expectativa de que la justicia social vuelva a consolidarse como horizonte del desarrollo de la producción nacional. También advirtió que los mecanismos de concertación intersectorial no deberían quedar en enunciados, sino transformarse en una práctica efectiva dentro de la vida institucional.