San Juan Cerca reunió oficinas provinciales en el Colegio Moyano para trámites, controles de salud y asistencia institucional. La jornada funcionó de 8 a 13 y apuntó a evitar traslados al Centro Cívico.

El gobernador Marcelo Orrego recorrió este miércoles 14 de octubre el operativo San Juan Cerca, realizado en el Colegio Secundario Capitán de Fragata Carlos María Moyano, en Rawson. La propuesta concentró en un mismo lugar servicios, asesoramiento y trámites de distintas áreas del Estado provincial para familias e instituciones sanjuaninas.

La iniciativa fue coordinada por la Dirección de Políticas para la Equidad y reunió a ministerios, secretarías y organismos provinciales. Según la información oficial, el objetivo fue acercar las políticas públicas a cada comunidad, simplificar gestiones y evitar traslados hasta el Centro Cívico u otras dependencias del centro de la ciudad. La atención se brindó entre las 8 y las 13, sin turno previo.

Trámites institucionales

Uno de los servicios destacados fue la presencia del equipo móvil de la Dirección de Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), con conectividad directa con las oficinas del organismo. Esa herramienta permitió iniciar y gestionar trámites vinculados con la constitución, regularización y funcionamiento de asociaciones civiles, fundaciones y sociedades por acciones. También se ofrecieron certificados de vigencia de autoridades, estados de balances, modificaciones de estatutos, autorizaciones para asambleas, rúbrica de libros, constitución de federaciones y solicitudes de personería jurídica.

Además, instituciones y particulares de Rawson y departamentos cercanos pudieron retirar documentación de trámites ya finalizados durante el operativo. Esa modalidad redujo un traslado adicional hasta las oficinas céntricas de la IGPJ y concentró en una sola jornada gestiones administrativas que suelen requerir varias visitas.

Salud y donación de sangre

El operativo incluyó una colecta de sangre organizada por el Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM), orientada al abastecimiento de los bancos de sangre y a promover la donación voluntaria y habitual. La jornada también ofreció controles de signos vitales, peso y talla, vacunación, atención de Medicina de Familia para niños y adultos, Salud Mental, Odontología y estudios de laboratorio para detectar VIH, hepatitis y Chagas.

En ese mismo esquema, el programa Onco San Juan desarrolló acciones de prevención del cáncer de próstata junto con la Fundación del Sanatorio Argentino, mediante estudios de laboratorio para detección temprana en la población masculina. La propuesta sanitaria se integró con otras prestaciones del operativo, bajo la lógica de un acceso territorial a servicios que habitualmente se tramitan en oficinas o centros de salud separados.

Asistencia y alcance territorial

La jornada también incluyó trámites del DNI, tarjeta SUBE, creación de cuentas y recuperación de contraseñas de Ciudadano Digital, asesoramiento impositivo y laboral, consultas sobre programas de empleo, educación y producción, y gestiones vinculadas con regularización dominial, deudas y boletas del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). A eso se sumaron inscripciones a programas educativos y becas, certificados de antecedentes policiales, subsidios para tarifas eléctricas y reclamos ante organismos de servicios públicos.

En el plano educativo, docentes y estudiantes pudieron consultar sobre títulos, expedientes, Plan FinEs y becas Progresar. También hubo asesoramiento para obtener el Certificado Único de Discapacidad, inscribirse en el Registro de Emprendedores y acceder a programas para cooperativas, mutuales, personas mayores y políticas de género. El operativo incorporó además servicios para el cuidado animal, con entrega de antiparasitarios, colocación de pipetas, información sobre tenencia responsable y turnos de castración, junto con orientación sobre forestación, poda y mantenimiento del arbolado.

Articulación de áreas

Según la comunicación oficial, San Juan Cerca forma parte de las acciones del Gobierno provincial para facilitar el acceso a los servicios públicos y simplificar gestiones. La participación articulada de los ministerios de Familia y Desarrollo Humano; Gobierno; Salud; Educación; Economía, Finanzas y Hacienda; Producción, Trabajo e Innovación; Turismo, Cultura y Deporte; junto con la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público, concentró respuestas de distintas áreas en una sola jornada. El esquema se mantuvo abierto entre las 8 y las 13, con foco en trámites presenciales y atención directa en territorio.