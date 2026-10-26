El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, destacó el peso de Brasil en la relación comercial con la Argentina y en la economía provincial, al referirse al resultado electoral en ese país. En diálogo con Radio Mil20, sostuvo que se trató de una definición democrática del pueblo brasileño y expresó su expectativa de que el presidente pueda aplicar las políticas que presentó ante la ciudadanía.

Lectura política y comercial

Orrego afirmó que Brasil es “un país que, por supuesto, es socio de la Argentina en muchos de los sentidos” y ubicó el vínculo bilateral en el plano económico. Al mismo tiempo, evitó extenderse sobre otras interpretaciones del escenario político brasileño y remarcó que la decisión se adoptó dentro del marco democrático. En ese sentido, señaló: “Espero que el presidente, en este caso, le vaya bien y que pueda desarrollar las políticas que ha podido transmitir a la gente”.

Impacto para la provincia

El mandatario provincial también puso el foco en la inserción externa de San Juan y en el lugar que ocupa Brasil entre los destinos de sus exportaciones. Según dijo, el país vecino está “dentro de los tres países donde más exporta la provincia”, una referencia que ubica a ese mercado entre los principales para la producción local. La observación es relevante para sectores exportadores que dependen de la continuidad de los canales comerciales y de la demanda regional.

Relación bilateral

El planteo de Orrego se inscribe en un contexto en el que la relación con Brasil incide tanto en el comercio exterior argentino como en la colocación de bienes sanjuaninos. Por eso, el resultado electoral en ese país no quedó limitado a una lectura política, sino que fue presentado por el gobernador como un dato de incidencia económica para la provincia. La definición sobre la administración brasileña y sus próximas medidas será un factor a seguir por el sector exportador local en los próximos meses.