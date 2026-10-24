El presidente Javier Milei aseguró que confía en conseguir la reelección en 2027 y sostuvo que una victoria electoral le permitiría acelerar las reformas económicas de su gestión. Lo dijo durante una entrevista con Radio Mitre, en la que defendió los resultados de su programa y vinculó el escenario político con la continuidad de su agenda. “Estoy supertranquilo”, afirmó.

Al justificar sus expectativas, el mandatario enumeró indicadores que, según dijo, muestran una mejora respecto de la situación previa a su llegada al poder. “¿Tenemos más inflación o menos? Menos inflación. ¿Tenemos más PBI per cápita o menos? Más. ¿Tenemos menos pobres, menos indigentes, menos chicos pobres? ¿Tenemos mejores condiciones de seguridad?”, planteó. También rechazó que el electorado opte por un regreso a políticas anteriores y afirmó: “No veo a los argentinos votando para atrás”.

Escenario electoral Consultado sobre una eventual fórmula con Patricia Bullrich en las presidenciales de 2027, Milei evitó confirmar una candidatura conjunta pero la ubicó dentro de su espacio. “Obviamente, si es parte del espacio, claramente”, respondió. Definió a la ministra como “uno de los grandes referentes del espacio” y como “un soldado de este gobierno”, aunque aclaró que todavía no es momento de discutir candidaturas. “No discuto ese tema todavía. No es el momento”, señaló.

Proyección económica El Presidente también vinculó una eventual victoria electoral con mejoras en las expectativas de los inversores y con una profundización de las reformas estructurales. Según su proyección, después del próximo examen electoral el riesgo país podría bajar hasta los 200 puntos básicos y la economía crecer entre 7% y 8% anual. Afirmó además que, si se mantiene una expansión sostenida, la Argentina podría duplicar su producto bruto interno en diez años y cuadruplicar el PBI per cápita en dos décadas.

“Entre 15 y 20 años nos convertimos en un país desarrollado”, aseguró. También sostuvo que el país podría convertirse en la primera potencia mundial en un plazo de 30 a 40 años. Milei aclaró que se trata de proyecciones condicionadas a la continuidad de su programa económico y defendió las medidas de desregulación aplicadas en energía, minería y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

En ese punto, afirmó que el régimen reúne proyectos por US$ 210.000 millones, de los cuales US$ 70.000 millones estarían aprobados. El mandatario lo describió como “la política industrial más importante de la historia argentina”. La continuidad de esas iniciativas, junto con la evolución del riesgo país y la respuesta de los mercados, quedó planteada como una de las variables centrales que seguirá la gestión en los próximos meses.

El caso $Libra Milei también se refirió al caso $Libra y cuestionó la cobertura periodística sobre ese episodio. Sostuvo que durante meses fue objeto de acusaciones falsas y dijo que detrás de esas publicaciones habría existido una estrategia para debilitar su gestión. “Es evidente que fue una estrategia corporativa donde se usó al medio para ensuciar, calumniarme, manchar mi buen nombre y honor, e intentar hacer un golpe de Estado”, manifestó.

Ante una consulta sobre las consecuencias institucionales que, a su juicio, pudo haber tenido el episodio, respondió: “No estuvo tan lejos”. También dijo que debería investigarse si algunos actores buscaron provocar la caída del Gobierno y promover una transición política. Además, adelantó que analizará con sus abogados la posibilidad de iniciar acciones legales por el daño que considera haber sufrido, aunque no precisó qué medidas adoptará ni contra quiénes las dirigiría.