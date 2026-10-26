El Gobierno argentino esperaba otro resultado en Brasil y ahora aguarda una definición pública de Javier Milei. La reacción oficial quedó en suspenso tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva.

El resultado de las elecciones en Brasil obligó al Gobierno de Javier Milei a recalcular su posición frente al principal socio regional de la Argentina. La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva no coincidió con las expectativas del oficialismo argentino, que había respaldado públicamente a Flávio Bolsonaro. Ese contraste abre interrogantes sobre el tono que tendrá la relación bilateral en los próximos meses.

Por el momento, la administración libertaria evitó fijar una postura oficial. Desde el entorno gubernamental la respuesta fue breve: “Hay que esperar”. Según consignó TN a partir de consultas con fuentes oficiales, la intención es aguardar a que Milei defina públicamente su posición. La cautela expone que, al menos en esta instancia, no hubo una reacción institucional cerrada desde Balcarce 50.

La expectativa por un triunfo de Bolsonaro había quedado expuesta durante la campaña electoral. En paralelo, el Presidente argentino utilizó sus redes sociales para difundir mensajes contrarios a Lula, lo que reforzó la identificación política del Gobierno con el sector bolsonarista. Ese alineamiento previo explica por qué el desenlace electoral en Brasil impactó en la agenda diplomática argentina.

Tensión durante la votación

La discusión sobre el desarrollo de la elección sumó tensión cuando el Tribunal Supremo brasileño amplió el horario para sufragar. Esa decisión generó cuestionamientos de referentes vinculados al bolsonarismo y también de sectores del oficialismo argentino. Entre los contenidos que difundió Milei apareció una publicación de La Derecha Diario que acusaba a Lula de intentar alterar el resultado electoral a raíz de esa extensión del horario de votación.

El mensaje fue compartido mientras los brasileños todavía concurrían a las urnas. Con el avance del escrutinio, la ventaja de Lula se consolidó y el resultado terminó alejándose del escenario que esperaba el Gobierno argentino. En ese contexto, la definición política de Milei pasa a ser el dato pendiente para medir cómo se reacomodará la relación con Brasil.

Hasta tanto no haya un pronunciamiento del Presidente, la Casa Rosada mantiene la cautela y no anticipa si habrá un mensaje formal sobre la elección. La variable a seguir es si Milei hará pública su posición en las próximas horas o si el Gobierno prolongará el silencio frente al nuevo escenario político brasileño.