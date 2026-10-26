La administración de Javier Milei anunciaría en los próximos días los primeros resultados de una auditoría sobre 1,1 millones de beneficiarios.

El Gobierno nacional prevé suspender alrededor de 20 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNC) tras detectar presuntas irregularidades en su otorgamiento. Según informó Clarín, el anuncio oficial se realizaría en los próximos días como parte de una auditoría que alcanza a más de 1,1 millones de beneficiarios. La revisión apunta a determinar si hubo prestaciones concedidas sin cumplir los requisitos previstos por la normativa vigente.

Desde la Casa Rosada sostienen que los controles buscan identificar beneficios otorgados de manera fraudulenta. “Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan”, señalaron fuentes oficiales citadas por el medio. Hasta ahora no se difundieron detalles sobre casos individuales ni sobre las pruebas que respaldarían cada suspensión.

Las revisiones continuarán durante los próximos meses y podrían derivar en nuevas bajas, de acuerdo con la información publicada. En ese esquema, el Gobierno busca reducir los pagos que considera indebidos y reordenar el universo de beneficiarios alcanzados por las PNC. La medida tiene impacto directo sobre la asignación de recursos en un área sensible del gasto público.

Debate legislativo

La medida se conoce después de que la Cámara de Diputados aprobara, el 22 de octubre, la nueva Ley de Discapacidad. Durante el debate, el oficialismo aceptó modificaciones al proyecto original y se mantuvo la continuidad de las pensiones. La iniciativa deberá ser tratada ahora por el Senado, donde continuará la discusión sobre el alcance de las prestaciones y su financiamiento.

Prestaciones asociadas

Además de la asistencia económica mensual, los beneficiarios de las PNC pueden acceder a prestaciones de salud mediante el programa Incluir Salud, de acuerdo con los requisitos vigentes. El proceso de auditorías también incluye controles sobre instituciones que reciben fondos públicos. Entre los casos mencionados figura la Fundación METAS, en La Reja, partido bonaerense de Moreno, que fue dada de baja del sistema de la Agencia Nacional de Discapacidad en septiembre de 2025, luego de inspecciones que detectaron presuntas irregularidades en su funcionamiento.

Con estas revisiones, el Ejecutivo nacional busca avanzar sobre prestaciones que considera indebidas mientras sigue abierto el debate parlamentario sobre la Ley de Discapacidad. El próximo paso institucional queda ahora en el Senado, donde se definirá la versión final de la norma y su eventual impacto sobre el esquema de pensiones.