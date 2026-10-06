El gobernador Marcelo Orrego anunció la transformación de 24,5 kilómetros de la Ruta Nacional 20 en una autopista entre calle Gorriti, en Santa Lucía, y el acceso a Caucete. El proyecto prevé dos calzadas separadas, dos carriles por sentido, colectoras, nuevos puentes y cruces a distinto nivel. Según lo informado, el plazo de ejecución será de 36 meses y el financiamiento provendrá del bono provincial colocado por San Juan en los mercados internacionales.

El mandatario vinculó la obra con la seguridad vial y sostuvo que se trata de una intervención reclamada desde hace décadas sobre un corredor donde, según dijo, se registraron 39 víctimas fatales en siniestros de tránsito. “Es una obra que fue prometida muchas veces, pero muchas veces durante décadas”, afirmó Orrego. El anuncio se inscribe en una traza que conecta Santa Lucía, 9 de Julio, 25 de Mayo y Caucete, además de concentrar viajes regionales, transporte de cargas y el acceso al aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Características de la traza

El proyecto contempla dos calzadas separadas físicamente, con banquinas y un separador central. A ambos lados se construirán colectoras para mantener los ingresos a propiedades ubicadas sobre la traza y diferenciar el tránsito local de los desplazamientos de mayor distancia. También se prevén modificaciones en intersecciones estratégicas, con puentes viales en la zona de la Rotonda del Gaucho, el acceso al aeropuerto y el ingreso a 9 de Julio.

Además, se incorporarán nuevos cruces en calles Patricia Sanjuanina y San Isidro. En calle La Plata está previsto un puente de aproximadamente 35 metros, acompañado por dos rotondas inferiores para ordenar los movimientos vehiculares. Otro punto central será un puente sobre el río San Juan de aproximadamente 206 metros, distribuido en ocho vanos. La estructura actualmente existente seguirá en servicio y formará parte de la nueva configuración de la Ruta 20.

Transporte y accesibilidad

La intervención también alcanzará al transporte público. Las colectoras permitirán conservar los recorridos de la Red Tulum y vincular las paradas con cruces peatonales. Los nuevos espacios de ascenso y descenso tendrán condiciones de accesibilidad, iluminación y sectores de detención separados de la circulación principal. En 9 de Julio y Caucete están previstas veredas y pasos peatonales inferiores en sectores próximos a establecimientos educativos.

El proyecto incluye iluminación de las calzadas principales y colectoras, nueva señalización, demarcación horizontal, defensas metálicas y barreras de hormigón. También se adecuarán cunetas, alcantarillas y canales para garantizar el escurrimiento del agua. Con un plazo de 36 meses, la obra queda ahora atada a la etapa de ejecución y al esquema de financiamiento asociado al bono provincial, que será el marco a seguir para su avance.