Los ministerios de Defensa de ambos países avanzaron en una carta de intención para modernizar la flota argentina. La operación incluye opciones de financiamiento y un esquema Gobierno a Gobierno.

El gobierno de Javier Milei avanzó con Italia en un acuerdo para modernizar la flota de superficie de la Armada Argentina y sumar hasta tres fragatas de última generación. La iniciativa quedó formalizada con la firma de una Carta de Intención (LOI, por sus siglas en inglés) entre el ministro de Defensa argentino, Carlos Alberto Presti, y su par italiano, Guido Crosetto.

Según informó Presidencia en un comunicado, el documento abre la primera instancia formal para profundizar aspectos técnicos y operativos, evaluar opciones de financiamiento y avanzar hacia una eventual operación bajo un esquema de Gobierno a Gobierno. En esa etapa se contempla la incorporación de hasta tres fragatas FCX20 de Fincantieri, en configuración de combate completa y con apoyo logístico integrado.

Un paquete de capacidades La iniciativa también incluye la cesión de cuatro patrulleros clase Comandanti, que actualmente pertenecen a la Marina Militar Italiana. Se trata de unidades orientadas a seguridad marítima, defensa costera, patrullaje, operaciones nacionales y combinadas, búsqueda y rescate, y ayuda humanitaria. De acuerdo con el texto difundido, esos buques pueden operar de manera independiente o integrados en un Grupo de Tareas Marítimo, y se ofreció la posibilidad de ampliar su armamento para llevarlos al estándar de corbetas.

Capacidad anfibia Además, ambas administraciones trabajan en la incorporación de buques de desembarco clase Santi, como los San Giorgio y San Giusto. Esas plataformas permiten proyectar y desembarcar fuerzas, operar helicópteros y vehículos anfibios, funcionar como centro de comando y sostener tareas de asistencia humanitaria y respuesta ante desastres. El comunicado oficial remarcó que su capacidad de transporte, cubierta de vuelo, dique inundable e instalaciones médicas las vuelve activos de alto valor logístico y operacional.

La suma de estas unidades, según la información oficial, permitiría recuperar capacidades navales, ampliar la presencia y el control sobre los espacios marítimos, mejorar la interoperabilidad y fortalecer la respuesta de la Armada Argentina. El objetivo declarado es reconstruir una capacidad de superficie moderna y sostenible, preparada para proteger intereses estratégicos durante las próximas décadas.

El entendimiento se inscribe en una relación bilateral más amplia entre Argentina e Italia, que incluye cooperación en formación y adiestramiento, apoyo logístico a las actividades antárticas, ciberdefensa, investigación, desarrollo tecnológico e industria para la Defensa. La etapa siguiente será la profundización técnica del proyecto y la definición de sus condiciones de financiamiento y ejecución.