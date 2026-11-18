El Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 1 ordenó a la ANSES dejar de descontar el 20% sobre la pensión de privilegio que percibe Cristina Kirchner por el fallecimiento de Néstor Kirchner. La decisión fue dictada por la jueza Karina Alonso Candis y, según el fallo citado por Noticias Argentinas, el organismo debe abstenerse de practicar la retención en un plazo de 10 días. El planteo se vincula con una discusión sobre la continuidad y el alcance de un beneficio previsional de excepción, en un expediente que sigue bajo revisión judicial.

La resolución habilita la restitución de más de $3 millones mensuales a la ex presidenta, de acuerdo con la información difundida. En el texto judicial se indica que la ANSES deberá “se abstenga de practicar la referida retención sobre el beneficio cautelarmente restablecido y acredite su cumplimiento”. La retención había sido aplicada sobre una prestación que, según el expediente, superaba los $15,6 millones mensuales y dejaba un descuento de $3.136.630,81 hasta alcanzar la suma de $660.052.338,87.

Antecedentes del beneficio Cristina Kirchner comenzó a cobrar esta prestación en diciembre de 2010, dos meses después de la muerte de Néstor Kirchner, ocurrida el 27 de octubre de ese año. El texto judicial recuerda que tanto esa pensión como la jubilación de privilegio que percibía como ex mandataria quedaron bajo revisión a partir de sus causas judiciales. En 2024, tras quedar firme la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, el Gobierno resolvió dar de baja la jubilación y la pensión de privilegio.

La postura de ANSES En una resolución administrativa, el organismo cuestionó el “merecimiento” del beneficio por la situación judicial de la ex presidenta. En ese contexto, el entonces vocero presidencial Manuel Adorni sostuvo: “Durante el mandato del Presidente Milei, Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”. La medida fue luego impugnada por Cristina Kirchner, que obtuvo una restitución provisoria de la pensión por viudez.

Qué puede pasar ahora La nota judicial agrega que la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social había revocado un fallo previo de Karina Alonso Candis y ordenado restablecer provisoriamente la pensión por viudez, que volvió a pagarse desde agosto de este año. Sin embargo, la ANSES aplicó después la retención del 20% para recuperar fondos que considera indebidamente percibidos. La jubilación de privilegio como ex presidenta continúa suspendida y, según el material disponible, todavía no volvió a ser percibida.