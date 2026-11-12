Tamara Bezares aclaró que no hay una orden judicial vigente para reactivar el pago de $78.000. Acompañamiento Social, en cambio, seguirá abonándose en diciembre.

La abogada Tamara Bezares, especializada en temas previsionales, desmintió que los titulares de Volver al Trabajo vayan a cobrar nuevamente los $78.000 en diciembre de 2026. Según explicó en un video difundido por las redes de Crónica HD, no existe hasta ahora una resolución judicial vigente que ordene restituir el beneficio. La aclaración se produjo ante versiones que anticipaban una reanudación de la prestación para fin de año.

Bezares sostuvo que la Justicia no dio señales de una restitución próxima del programa y que, por lo tanto, los anuncios sobre un supuesto regreso del pago no tienen respaldo en una decisión judicial actual. La situación es relevante porque involucra a beneficiarios que dejaron de percibir la asistencia luego de la finalización del esquema. También mantiene abierto el seguimiento sobre los reclamos presentados para intentar sostener el cobro.

Antecedentes normativos

El Ministerio de Capital Humano dio por finalizado Volver al Trabajo tras cumplirse el período de 24 meses previsto para su funcionamiento. El programa fue creado por el Decreto 198/2024, que reorganizó el anterior Potenciar Trabajo. Luego, la Resolución 84/2024 fijó sus lineamientos generales y operativos, mientras que la Resolución Conjunta 1/2024 distribuyó a los antiguos titulares entre dos iniciativas: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social.

Quienes quedaron dentro de Volver al Trabajo percibían una prestación mensual de $78.000. Una vez vencido el plazo establecido, el Gobierno interrumpió las acreditaciones. Esa decisión derivó en reclamos de beneficiarios y de organizaciones sociales, que acudieron a la Justicia para pedir la continuidad de la asistencia económica. El conflicto quedó así radicado en el plano judicial, con impacto directo sobre el universo alcanzado por el programa.

El estado de la causa

En una primera instancia, el Juzgado Federal de Campana dictó una medida cautelar que ordenaba seguir pagando Volver al Trabajo. Después, el Ministerio de Capital Humano apeló esa decisión y la Cámara Federal de San Martín la revocó. Más adelante, también fue rechazado el recurso extraordinario presentado contra ese fallo. Con esa secuencia, quedó sin efecto la orden que obligaba al Estado a mantener las acreditaciones mensuales.

Si bien continúan otros reclamos judiciales vinculados con la eliminación del programa, actualmente no existe una orden vigente que disponga su restitución. Ese es el punto central de la aclaración de Bezares, quien remarcó que no hay fundamentos para afirmar que los beneficiarios volverán a cobrar en diciembre. La situación procesal, por lo tanto, sigue abierta en otros expedientes, pero sin una medida cautelar activa que restablezca el pago.

Acompañamiento Social, en cambio, seguirá vigente y mantendrá sus pagos durante diciembre de 2026. El Ministerio de Capital Humano prorrogó su funcionamiento hasta abril de 2028, por lo que sus titulares continuarán recibiendo la prestación mensual de $78.000. La diferencia es que no cobrarán aguinaldo en diciembre. Así, los dos programas surgidos de la reorganización de Potenciar Trabajo quedaron con situaciones distintas, mientras persiste la discusión judicial sobre el cierre de Volver al Trabajo.