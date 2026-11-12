Martín Menem le pidió acelerar el tratamiento en el Senado y en el Gobierno dicen que cuentan con los votos. Patricia Bullrich quedó en el centro de la interna libertaria.

Apenas el Papa León XIV dejó suelo argentino, la Casa Rosada activó una ofensiva contra Patricia Bullrich para apurar la eliminación de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La presión fue encabezada por Javier Milei, a través de un mensaje en Instagram, y continuó con declaraciones de Pablo Quirno y Martín Menem. En el oficialismo sostienen que la reforma es clave para la estrategia electoral del Gobierno.

El mensaje compartido por Milei decía: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”, una frase que fue leída como una respuesta a los cuestionamientos reiterados de Bullrich. A partir de esa publicación, otros dirigentes del oficialismo se sumaron a la tensión con la ministra y presidenta del bloque del Senado. El texto no precisó una referencia institucional adicional sobre la discusión, pero sí marcó el inicio de una escalada pública dentro del espacio libertario.

Presión en el Senado

Quirno sostuvo este jueves que “no nos tenemos que quedar en cosas chiquitas o en ambiciones personales que no son consecuentes con el tiempo que vivimos”. Luego aclaró: “No soy quién para juzgar la posición de la senadora”. En paralelo, Menem reclamó que el Senado avance con la eliminación de las PASO y afirmó: “Yo creo que en las próximas dos semanas tendríamos que estar avanzando con la media sanción en la Cámara de Senadores”. También aseguró que “vamos a estar cerca con las voluntades para poder suspenderlas o eliminarlas definitivamente”.

Votos y negociación

Menem insistió en que el Gobierno espera reunir apoyos suficientes, aunque reconoció que la definición depende de voluntades individuales. “Uno puede prometer, lo puede anunciar, pero al final dependés de personas que terminen levantando la mano por la afirmativa”, dijo en radio Mitre. Agregó que “son voluntades individuales que se tienen que poner de acuerdo a la misma hora, el mismo día e ir a levantar la mano”. En la Casa Rosada sostienen que ya cuentan con 37 votos, pero en el Senado esa certeza no aparece confirmada y la semana próxima prevén reuniones con senadores y gobernadores.

Interna libertaria

La disputa también tiene un costado de poder interno. Menem impulsa que la neuquina Nadia Márquez reemplace a Bullrich como jefa de bloque, aunque hasta ahora no consiguió respaldo del resto de los libertarios. Según el texto original, en el entorno oficialista se mantiene la posibilidad de que un desplazamiento de la ministra derive en una ruptura de la bancada. A eso se suma que, de acuerdo con la misma información, Karina Milei busca apartar a funcionarios designados por Bullrich, entre ellos el titular de Gendarmería, Claudio Brilloni.

El escenario inmediato queda atado a dos variables: la construcción de mayorías en el Senado y la relación entre el sector de Bullrich y el resto del oficialismo. En el Gobierno afirman que la eliminación de las PASO debe avanzar en las próximas dos semanas, pero el texto también señala que los gobernadores dialoguistas todavía no aseguran sus votos. El desenlace de esa negociación definirá si la media sanción avanza o si la discusión queda abierta para nuevas rondas de presión política.