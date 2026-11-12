El canciller Francisco Pérez Mackenna invocó la libre navegación y rechazó una autorización argentina. La discusión se da en medio del reclamo por Malvinas y del proyecto Sea Lion.

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, descartó en las últimas horas que su país deba solicitar autorización a la Argentina por la navegación del buque Danstar, que partirá desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas. El funcionario invocó el derecho internacional a la libre navegación y afirmó que “los países no piden permiso”. La respuesta se produjo después de cuestionamientos del Gobierno argentino sobre el paso de la embarcación por aguas jurisdiccionales.

Los dichos de Pérez Mackenna se conocieron tras declaraciones de su par argentino, Pablo Quirno, quien sostuvo que el barco debe pedir permiso para cruzar aguas jurisdiccionales argentinas. El canciller chileno remarcó que su país cree en el derecho de libre navegación o “paso inocente”, según la denominación del derecho marítimo de la Convemar (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). También expresó que confía en que ese criterio será respetado.

Ruta comercial y abastecimiento

El viaje del Danstar, de la naviera Easter Island, busca reinaugurar en diciembre una ruta comercial hacia Puerto Argentino luego de 15 años de suspensión. Según el material difundido, la carga incluirá alimentos, maquinaria y materiales de construcción, como alternativa al abastecimiento que opera de manera regular desde Montevideo, Uruguay. La iniciativa fue impulsada entre privados y responde a una demanda de la Development Corporation Falkland Islands.

Impacto político y energético

La discusión excede el plano logístico porque el Gobierno argentino vincula el caso con la explotación de recursos en la zona. Quirno recordó el “compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas”. La referencia se inscribe en un contexto de tensión por la intención de Reino Unido de explotar petróleo en el área.

Antecedentes judiciales

En paralelo, Argentina cerró su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto Sea Lion en Malvinas. En el segundo día de audiencias, la delegación argentina volvió a cuestionar la postura británica y pidió la suspensión del proyecto extractivo en la cuenca norte de las islas. También insistió en la competencia prima facie de la corte, el riesgo de perjuicio irreparable y la urgencia de una decisión provisional.

Defensa argentina

El especialista Marcelo Kohen, uno de los tres integrantes del equipo argentino ante el tribunal encabezado por la secretaria Legal y Técnica de Casa Rosada, María Ibarzabal, e integrado por Nico Schrijver, sostuvo que la disputa por la soberanía “no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”. En francés, uno de los idiomas admitidos por el tribunal, cuestionó la pretensión británica sobre la plataforma continental y recordó que todavía se trata de una cuestión no resuelta.