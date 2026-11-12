El economista analizó en San Juan el rumbo del Gobierno, la falta de impacto de la recuperación macroeconómica en el empleo y los salarios, y los desafíos políticos del país. Además, confirmó su vocación presidencial y planteó que Argentina tiene los recursos y el potencial para salir adelante, pero necesita liderazgo y capacidad de gestión.

En una entrevista exclusiva concedida al programa De Sobremesa durante su visita a la provincia de San Juan, el reconocido economista y precandidato a presidente de la Nación, Carlos Melconian, analizó minuciosamente el escenario económico y político de la Argentina junto al periodista Guillermo Juárez. Con su característico estilo directo y llano, Melconian abordó la efectividad del programa gubernamental, la falta de derrame hacia la economía real, las repercusiones de la visita del Papa León XIV y los fundamentos de su propia vocación política de cara a la contienda presidencial.

Diagnóstico económico: un modelo concentrado en lo financiero sin derrame social

Al evaluar el rumbo macroeconómico iniciado a finales de 2023, Melconian sostuvo que el país vivió un cambio político como respuesta al desgaste previo, donde la nueva administración puso en marcha medidas focalizadas en evitar un colapso mayor. Sin embargo, advirtió que las herramientas aplicadas distan aún de constituir un plan integral de desarrollo. En sus propias palabras, señaló que "a fines de 23 se dio un cambio donde gana un candidato que viene como respuesta a todo lo anterior y pone en ejecución algunas ideas, no le llega a la altura de un programa, algunas ideas dogmáticas, muy concentrada en el fisco, donde me anoto, hay que mejorarlo, pero me anoto el fisco, el dólar, donde hay que mejorarlo, y el pago de la deuda, los elementos financieros que taponan una eventual crisis".

El economista diferenció con claridad la dinámica de los sectores extractivo-exportadores respecto de la economía cotidiana que abarca a la mayoría de los ciudadanos. Explicó que mientras áreas estratégicas como la minería, el petróleo y el gas registran expansiones de entre un 15% y un 20%, el entramado productivo tradicional permanece paralizado o sumergido:

"El resto es 80, que está 40 muy hundido y 40 neutro. El 40 muy hundido es fuerte históricamente en la Argentina. Es industria, es comercio, es servicio... En términos populares no le llega a la gente, no hay derrame, los sectores ganadores son todos productores en dólares. Entonces genera una gran oferta que atenúa una crisis cambiaria. Entonces quedó en la continuidad del estancamiento argentino que viene desde 2011 con una inflación al 25-30% anual y la gente que no llega... El empleo, el salario, no le llega a la gente."

La visita de León XIV y la encrucijada argentina: “Tenemos con qué”

La visita del Papa León XIV ocupó un espacio central en la entrevista. Al ser consultado sobre que tras la partida del Pontífice concluía una suerte de ensayo de «paz y amor» para retornar a la dura cotidianeidad. Melconian coincidió en el valor del mensaje papal sobre el empleo y el salario digno, y lanzó una seria advertencia a la dirigencia política:

"Si no se cambia seremos unos gran boludos. Si no cambia, que tiene chance de no cambiar, si el gobierno vuelve al dogmatismo... y River continúa con atrasado 30, 40 años y lo que no es ni Boca ni River no termina de emerger. Entonces seguiremos con esta Argentina que va, viene, va, viene, va, viene y que da bronca, porque no es una sanata."

Para graficar la paradoja estructural de la Argentina —un país con inmensos recursos pero atrapado en frustraciones recurrentes—, Melconian recurrió a una vívida metáfora futbolística:

"Hay países que buscan la estabilización y terminan en la paz de los cementerios porque no tienen con qué. No tienen con qué. Y hay países que tienen con qué, pero terminan inútilmente en el fracaso. Es como si vos vieras venir a un pibe con extraordinarias condiciones para jugar al fútbol, crack de todos los tiempos y se la pasa de joda en joda toda la noche. Entonces vos decís: «Una lástima este pibe». ¿Por qué? Porque tiene con qué."

Construcción política y aprendizajes: De Valentín Alsina a la presidencia

Consultado de manera directa sobre sus aspiraciones presidenciales, Melconian confirmó que su vocación responde a una profunda preocupación ciudadana y a la convicción de que el país posee el capital humano y natural necesario para salir adelante. Aclaró que su perfil dista del político profesional tradicional:

"Primero yo no vengo de la política. No soy político y puedo manejar una cámara, pero no tengo el manejo de la rosca, los timing, cuándo hay que salir, la estrategia... Nace por la vocación, pero porque estoy hinchado de las p... también porque me siento un argentino más como vos... Si este fuera otro país que no tuviera lo que yo veo que tiene Argentina, me quedo en mi casa."

Asimismo, compartió una valiosa lección política extraída de un encuentro privado que mantuvo en Buenos Aires con el expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, artífice del Plan Real:

"Le pregunté al tipo primero cómo hizo en economía y cómo luego de ministro saltó a presidente y cómo lo hizo bien y cómo estabilizó Brasil. Te digo otro papa en cinco palabras: Junte gente de talento, lidere, usted comunique, sepa qué país tiene en la cabeza. ¿Qué quiere? ¿A dónde quiere ir? ¿Hasta dónde le da el cuero, no se exceda. Me las acuerdo de memoria sin anotarlo."

Lanzamiento candidatura y financiamiento: «Buscando que me banque la gente»

Melconian remarcó que se encuentra recorriendo el país e interactuando con la sociedad, consciente de que los esquemas de poder tradicionales suelen armarse en función del respaldo social real y no de aparatos preexistentes:

"Hay una cosa que no tengo. Me dicen con qué estructura, desde dónde, con qué guita, quién te banca. No tengo, estoy buscando que me banque la gente. Si algún día aparece una encuesta, dicen «Carlito presidente», ahí vos sabés cómo funciona este negocio... Lo único mío es la vocación, las ganas y que me crea la gente, nada más."