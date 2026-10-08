Los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires firmaron este jueves el acta de recepción provisoria del Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, paso formal que habilita el traslado de los internos alojados en la cárcel de Devoto. El operativo contempla el movimiento de 1.500 presos y se encuadra en el objetivo de cerrar definitivamente ese establecimiento porteño. La medida tiene impacto penitenciario, urbano y de seguridad para los barrios linderos.

En el acto participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Según el material difundido, la firma habilita la etapa operativa del traslado, después de años de gestiones entre ambas administraciones. La definición también deja abierto el seguimiento sobre los plazos de ejecución y la coordinación entre jurisdicciones.

Planificación del operativo

Alejandra Monteoliva sostuvo que el traspaso representa un “hito histórico” y afirmó que se inicia “una fase” con una mudanza “planificada como nunca antes”, con un sistema de pruebas y un comando unificado de las cinco fuerzas federales. También precisó que el proceso incluirá la mudanza de 1.500 internos y señaló un componente adicional vinculado con la visita de su santidad al penal, en referencia al recorrido que León XIV realizará por Devoto durante su paso por la Argentina. La funcionaria indicó que la mudanza se iniciará, quedará un grupo reducido, se suspenderá por unos días durante la visita y luego se retomará en la segunda quincena de noviembre.

La ministra estimó que el traslado podría concluir antes de fin de año. Según el comunicado citado por la agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un Comando Unificado Federal, que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y ejecución del operativo. El dispositivo reúne al Servicio Penitenciario Federal y a las fuerzas federales de seguridad, bajo la coordinación general del director nacional del SPF.

Antecedentes y alcance

Jorge Macri agradeció la “voluntad política” del Gobierno nacional y afirmó que se trata de algo que “durante décadas se persiguió y no se logró”. Sostuvo además que el cierre de Devoto representa una mejora para los barrios cercanos y habló de devolverles “la tranquilidad” a los vecinos. En su cuenta de la red social X, el jefe de Gobierno señaló que la nueva cárcel de Marcos Paz fue entregada al Gobierno nacional terminada y que esa obra permite el cierre definitivo de Devoto.

El esquema operativo prevé evaluar el perfil de los internos, prevenir riesgos durante los recorridos y establecer mecanismos de coordinación y respuesta ante contingencias. El objetivo declarado es sostener control y seguridad en cada etapa del traslado. En el acto también estuvieron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Giménez; la legisladora porteña Pilar Ramírez; el jefe de Gabinete de CABA, Gabriel Sanchez Zinny; y el ministro de Justicia local, Gabino Tapia.

La variable central a seguir será la puesta en marcha efectiva de la mudanza y su continuidad después de la interrupción prevista por la visita papal. Si se cumple el cronograma oficial, el proceso quedará concluido durante 2025, con el cierre de la cárcel de Devoto como resultado final.