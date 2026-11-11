Vecinos, comerciantes y dirigentes locales se reunieron en una asamblea masiva en la localidad de Barreal para plantear un reclamo categórico ante las autoridades provinciales: la urgente construcción, reparación y mejora de las defensas aluvionales que protegen al departamento de Calingasta. Ante la posibilidad de bajadas de agua y barro, a raíz de las tormentas que pueda generar el feonómeno de El Niño, la comunidad organizada fijó tres ejes estratégicos de acción y confirmó una nueva reunión para el próximo lunes. Vale marcar que Hidráulica desde su lugar está trabajando en algunos sectores del departamento para contener los causes de los ríos y su crecimiento

La Asamblea de Barreal: organización comunitaria y estrategia

La vulnerabilidad geográfica del valle frente a los fenómenos aluvionales genera preocupación entre los residentes y sectores productivos de Calingasta. Durante el encuentro mantenido en Barreal, la asamblea vecinal, convocada por la Junta de Riego de Calingasta, acordó avanzar mediante tres vías complementarias para exigir respuestas institucionales oportunas:

· Estudios Científicos de Cuenca: Se propuso articular con la UNSJ para realizar diagnósticos técnicos e hidrológicos rigurosos sobre el comportamiento de los cauces y las cuencas que tributan al valle. Tema de fondo que no dará respuestas inmediatas a los lugareños y los riesgos de crecientes en zonas como Barreal.

· Acciones legales y recursos de Amparo: Se definió acudir a la vía judicial para compeler a los organismos provinciales a ejecutar las inversiones e intervenciones estructurales necesarias que garanticen la seguridad de los habitantes. En el encuentro hubo una queja generalizada sobre la falta de respuesta a una nota que se presentó con anterioridad ante las autoridades provinciales.

· Conformación de la Defensa Civil Local: Se acordó constituir y fortalecer un comité de prevención de riesgos a nivel municipal que coordine respuestas inmediatas ante emergencias climáticas e imprevistos aluvionales. El intendente Sebastián Carbajal y parte de su gabinete se comprometieron a elevar un proyecto para la creación de Defensa Civil en el departamento. También hizo alusión a que el departamento tiene listo un plan de emergencia propio, que no respondería a la organización provincial donde se encuentra el COPRE.

El análisis de Hidráulica: competencias y prioridad en La Majadita

Frente al complejo escenario aluvional, el Director del Departamento de Hidráulica de la provincia, José María Ginestar, ofreció una evaluación técnica detallada sobre la situación operacional y la delimitación de competencias administrativas.

Ginestar señaló que una de las prioridades inmediatas identificadas es la reparación y mantenimiento de la defensa de La Majadita. No obstante, el funcionario aclaró que la repartición a su cargo no posee jurisdicción directa sobre este tramo específico de infraestructura, por lo que la ejecución de los trabajos requiere una articulación coordinada entre la municipalidad local y empresas mineras que operan en la zona. Vale marcar que Pachón se comprometió a aportar el equipamiento y las maquinarias para hacer este trabajo en la zona aluvional.

Asimismo, el titular de Hidráulica advirtió sobre fallas estructurales históricas en el ordenamiento territorial del departamento. Específicamente, destacó la presencia de loteos y asentamientos poblacionales erigidos indebidamente cerca de los cauces de los ríos, sin las defensas ni la infraestructura de contención adecuadas, lo que incrementa notablemente el riesgo ante crecidas extraordinarias.

Acciones operativas y planificación de respuestas

Respecto de las soluciones a desplegar, Ginestar enfatizó la necesidad de encauzar el trabajo de manera coordinada entre los distintos estamentos gubernamentales y el sector privado. Si bien reconoció que la elaboración de proyectos ejecutivos de ingeniería de gran escala demandan tiempos administrativos y técnicos prolongados, la Provincia se encuentra interviniendo de forma activa con maquinaria pesada.

Convocatoria a nueva asamblea el próximo lunes

La comunidad de Calingasta continuará en estado de alerta y movilización. Los asambleístas han ratificado el compromiso de dar seguimiento continuo a las gestiones ante el Ejecutivo provincial y las áreas técnicas. A tal fin, se resolvió convocar a una nueva reunión general de vecinos el próximo lunes, donde se evaluarán los avances logrados y se definirán los pasos a seguir en el plan de lucha comunitario por la seguridad aluvional del valle.